Cimici a ottobre: come allontanarle dalla casa

Le cimici a ottobre giungono in casa a causa delle temperature che si abbassano cercando un rifugio e un riparlo per svernare in inverno.

Durante il mese autunnale, complice anche la stagione fredda, in casa a ottobre, è sempre più facile trovare le cimici a ottobre, insetti fastidiosi che si insinuano nelle abitazioni. Per allontanarle in maniera definitiva, sono diversi i rimedi e le soluzioni anche naturali che sono un valido alleato e possono aiutare.

Cimici a ottobre in casa

La stagione autunnale, oltre a nuovi colori e anche ad alimenti tipici, porta con sé anche alcuni insetti che tendono a intrufolarsi in casa. Tra questi, le cimici a ottobre sono sicuramente gli insetti più comuni. In natura ne esistono di diverse specie, compreso la nera e l’asiatica che, proprio nel periodo autunnale, si insinuano nelle case.

Sebbene non siano affatto dannose per l’uomo, possono comunque creare dei danni all’agricoltura. Prima che invadano completamente la casa, è bene prevenire e adottare alcuni accorgimenti e soluzioni in modo da tenerle alla larga. Considerando che i repellenti sono nocivi, si può fare affidamento su alcuni rimedi a base naturale.

Per tenerle lontane, è possibile usare una soluzione a base di acqua calda e sapone da mettere in uno spruzzino per poi spruzzarlo in tutte quelle zone e aree della casa in cui le cimici possono insinuarsi: le porte, le finestre, gli infissi, le crepe sui muri, ma anche le zanzariere. Le cimici non tollerano questo odore e tendono ad allontanarsene immediatamente.

Un altro rimedio efficace per le cimici che giungono a ottobre in casa è sicuramente l’aglio considerato un ottimo antibatterico e antiparassitario che emana un cattivo olezzo che questi insetti mal sopportano. Si consiglia di preparare un decotto d’aglio facendo bollire un po’ d’acqua e poi versarla in quelle zone quali davanzali o esterni in cui si intrufolano. Un’altra soluzione è Ecopest Home, un repellente tecnologico che le tiene distanti.

Cimici a ottobre: cause

Tutti gli anni, con l’arrivo dell’autunno e nel mese di ottobre, bisogna confrontarsi e affrontare i cambiamenti di stagione, quindi le temperature che si abbassano e anche i primi freddi. In queste circostanze non c’è nulla di più piacevole che starsene in casa al calduccio. Oltre agli esseri umani, anche le cimici a ottobre giungono in casa in questo periodo dell’anno.

Il motivo per cui questi insetti si intrufolano in casa dipende proprio dalle temperature e dai primi freddi. Questi insetti necessitano di un rifugio, un riparo prima dell’arrivo dell’inverno e le case diventano il loro habitat diventano quindi coinquilini indesiderati e non graditi da chi vi soggiorna. Giungono nelle case proprio per sfuggire al freddo e vengono a svernare.

Alcune volte, sono proprio gli esseri umani che senza volerlo le fanno entrare. Si nascondono in luoghi davvero insospettabili come i panni stesi ad asciugare al sole. Si consiglia di controllare con attenzione le pieghe delle lenzuola o delle camicie e non appena trovano un passaggio tendono a intrufolarsi per cui ecco che entrano in casa senza problemi.

Le cimici sono attratte anche dalla luce, quindi è bene cercare di spegnere qualsiasi fonte di luce in modo che non entrino nelle abitazioni. I sottovasi sono angoli molto graditi in cui nascondersi, quindi prima di ritirare i vasi è sempre bene controllare che non ci siano cimici.

Cimici a ottobre: miglior rimedio

Per allontanare o tenere alla larga le cimici a ottobre in modo che non entrino in casa, sono diverse le soluzioni che è possibile adottare e la migliore al momento è Ecopest Home, un prodotto molto apprezzato dai consumatori. Si tratta di un repellente, un dispositivo innovativo tecnologico che funziona grazie alla doppia tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni.

Un prodotto sicuro, silenzioso, infatti è impercettibile sia all’orecchio degli esseri umani che degli animali domestici. Testato e molto efficace. Grazie a questo repellente che non causa effetti collaterali o controindicazioni, dal momento che non è nocivo, non solo le cimici, ma anche insetti quali moscerini, mosche e zanzare, compreso i roditori si allontanano non avvicinandosi neanche a casa.

Pratico e portatile, quindi adatto per posizionarlo ovunque, anche in camera dei bambini senza problemi. Si può portare anche in viaggio o in ufficio in modo da usarlo all’occorrenza. Ha una protezione h24 e si estende su un raggio d’azione di 250 metri quadrati. Non ha bisogno di additivi chimici. Con Ecopest Home è possibile godersi il relax e la tranquillità della propria casa.

Basta collegarlo alla presa per godere di tutti i suoi vantaggi.

Una formula esclusiva e originale che non si trova nei negozi fisici o siti di e-commerce, ma soltanto cliccando qui sul sito ufficiale del prodotto, compilando il modulo con i dati e inviarlo. Ha un costo di 49,90€ per due confezioni con il pagamento con Paypal, la carta di credito o i contanti al corriere.

