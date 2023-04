Cimici: come risolvere il problema velocemente

In alcuni periodi dell’anno, alcuni insetti sono maggiormente presenti. Tra l’autunno e l’inverno, le cimici in casa sono molto comuni e rischiano di disturbare in maniera eccessiva. Per riuscire a liberarsi rapidamente di questi insetti, è bene affidarsi a dei metodi che sono validi ed efficaci che permettano di tenerle a distanza e riuscire a riconoscere le varie tipologie.

Cimici: le tipologie

Sono tra gli insetti maggiormente fastidiosi che è possibile trovare da settembre sino a gennaio, ma in alcuni casi e momenti dell’anno è possibile individuare le cimici anche nel periodo di marzo o aprile. La loro presenza durante la stagione primaverile dipende anche molto dal clima. Il fatto che le temperature non siano ancora miti le spinge a entrare in casa.

Prima di capire come fare ad arrestare il problema di questi parassiti, è bene anche saperle individuare dal momento che ne esistono di varie specie e ognuna con le sue caratteristiche. Sono tre le specie che si tendono a trovare in casa. Tra le varie tipologie, vi è sicuramente la cimice asiatica o cinese che si distingue per il colore grigio – marrone.

Un esemplare che giunge in Europa a causa del riscaldamento globale e, sebbene non sia nociva per l’uomo, risulta essere particolarmente dannosa per le coltivazioni o le piante da frutto come mele, pere o pesche, ma anche soia o mais. Non punge o trasmette agenti patogeni per cui bisogna stare tranquilli dal momento che non causa problemi all’essere umano.

Tra le altre specie di cimici molto comuni e presenti in casa vi è la verde, la più nota. Sono esemplari autoctoni che si distinguono per il colore verde. La casa è l’ambiente ideale perché qui trova rifugio dalle temperature invernali. Un’altra specie è la cimice dei letti che ha dimora soprattutto in camera e può essere presente per via dell’anidride carbonica che si esala durante il sonno.

Cimici in casa: come fermarle

A prescindere dalla tipologia di cimici che si può avere in casa o in giardino, riuscire a debellarle e fare in modo di allontanarle dall’abitazione evitando così di invaderle, è bene adottare dei piccoli accorgimenti che aiutino a tenerle alla larga. Sono diversi i rimedi e le soluzioni che permettono di tenerle lontano dalle abitazioni evitando il loro continuo sbatacchiare.

Tra le varie soluzioni, una delle migliori e maggiormente apprezzate è l’uso delle zanzariere che si possono installare alle finestre o ai balconi in modo da proteggersi da questi esseri e dalla loro presenza in casa. L’uso delle zanzariere è una soluzione ottimale anche per la protezione da altri insetti che in estate possono entrare.

Un altro rimedio altrettanto efficace è l’uso di piante che possono attirarle. Dal momento che le cimici si nutrono di piante basterà posizionarne alcune sul davanzale o il terazzo per far sì che possano depositarsi e provare così a fermarle e catturarle. Per esempio, una erba aromatica come il basilico è sicuramente l’ideale.

L’aglio è considerato un bon antiparassitario naturale e posizionarne alcune piantine sul balcone oppure spruzzare una miscela di acqua e aglio aiuta a tenerle lontane. L’uso anche del tea tree oil è considerato adatto così come un dispositivo quale Ecopest Home che fa in modo di non farle avvicinare all’ambiente.

Cimici in casa: come risolvere velocemente

Per debellare e provare a risolvere il problema delle cimici in casa in maniera rapida e senza danni, si consiglia di affidarsi a una soluzione quale Ecopest Home, considerata la migliore del settore. Un dispositivo innovativo, tecnologico che allontana questi insetti, ma anche tanti altri da casa evitando l’uso di insetticidi e veleni che sono dannosi.

Una formula che, grazie alla doppia tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni, permette di allontanare questi insetti proteggendo la casa h 24 7 giorni su 7 garantendo un ambiente accogliente e sicuro. Inoltre, non risulta essere dannoso per gli esseri umani e animali domestici, oltre al fatto che è in grado di coprire una area di circa 250 metri quadrati.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecopest Home è una formula davvero all’avanguardia dal momento che è l’alternativa ideale a pesticidi che hanno una serie di effetti collaterali. Funziona in maniera efficiente dal momento che basta semplicemente collegarlo alla presa elettrica per ottenere ogni beneficio possibile. Non allontana soltanto le cimici, ma anche altri insetti come mosche, zanzare, vespe e roditori.

Un dispositivo privo di qualsiasi rumore, quindi non fastidioso. Silenzioso, inodore ed ecologico. Si può usarlo anche in viaggio considerando le sue dimensioni compatte e contenute.

Ordinare questo repellente anti-insetto è molto facile poiché non si trova nei negozi sia virtuali che fisici. Per diffidare delle imitazioni il consumatore si collega alla pagina ufficiale per un prodotto originale ed esclusivo, compila il modulo con i dati personali e rimane in attesa della telefonata dell’operatore che conferma ed evade l’ordine. Il costo è di due confezioni di Ecopest Home a 49,90€ invece di 98 con pagamento tramite Paypal, contanti e carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.