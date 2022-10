Cimici d’autunno: come allontanare dalle nostre case senza pesticidi

Le cimici d'autunno non sono un pericolo per la nostra salute, ma la loro presenza può preoccuparci. Scopriamo insieme come allontanarle senza pesticidi.

Le cimici d’autunno possono invadere le nostre case per ragioni diverse e che nulla hanno a che fare con la nostra capacità di pulire o tenere pulita la nostra casa. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause che spingono le cimici d’autunno ad invadere le nostre case e come allontanarle senza pesticidi.

Cimici d’autunno

L’autunno è la stagione in cui, solitamente, moltissime specie di insetti si affacciano, possono invadere le nostre case, diventare un pericolo per la nostra salute o, in ogni caso, arrecare qualche forma di disturbo.

Le cimici d’autunno non fanno eccezione a questa regola. Con particolare riferimento alle cimici verdi, tuttavia, possiamo dire che questa specie non rappresenta un pericolo per la vita o per la salute dell’uomo. Allo stesso tempo, però, il nostro compito è quello di intervenire affinché la nostra casa sia sempre pulita e sicura per tutti i suoi ospiti.

Cimici d’autunno: cause

Le cimici d’autunno possono essere una presenza costante nelle case di moltissimi italiani. Fortunatamente, la loro presenza in casa non è segnale di cattiva pulizia o trascuratezza poiché questi insetti si nutrono di linfa vegetale ed è sufficiente un bel cesto di frutta a richiamare l’attenzione di una o più cimici contemporaneamente.

Esistono diverse specie di cimici. Quelle che si trovano in casa, solitamente, sono le cimici dei letti o le cimici verdi. Tuttavia, mentre le prime possono provocare qualche problema di salute, a causa del loro morso, le seconde sono quelle più comuni, innocue per la nostra vita o la nostra salute, ma altrettanto fastidiose soprattutto per il cattivo odore che emanano in caso avvertano una minaccia o le schiacciassimo accidentalmente.

Cimici d’autunno: miglior rimedio

Le cimici d’autunno, con particolare riferimento alle cimici verdi, che sono la specie che più comunemente possiamo ritrovarci in casa, sono estremamente importanti per l’ecosistema ed è per questo motivo che non bisogna mai ucciderle. Tuttavia, nel caso la loro presenza in casa sia costante e motivo di preoccupazione, il nostro compito è quello di allontanarle da noi e dalle nostre case, non fosse altro per una questione di igiene e sicurezza personale.

Ecopest è la prima soluzione sulla quale fare affidamento per allontanare e tenere le cimici d’autunno lontane dalle nostre case, senza nuocere loro e senza nuocere noi. Questa soluzione è, infatti, un vero e proprio dispositivo tecnologico che, attraverso l’emanazione di radiazioni a bassa frequenza e interferenza magnetica, rende la nostra casa un luogo rumoroso per le cimici, che a questo punto non possono fare altro che allontanarsi di loro spontanea volontà.

