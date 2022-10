Cimici da letto: come fare per allontanarle

Per allontanare le cimici da letto, insieme alle soluzioni naturali, consigliamo di affidarsi al miglior dispositivo che si trova in circolazione.

I primi freddi spingono a proteggersi e ripararsi magari sotto il piumone e le coperte. Oltre agli esseri umani, vi sono anche degli insetti che vogliono trovare un ambiente caldo, come le cimici da letto che giungono in casa per un riparo accogliente. Scopriamo come allontanarle in maniera naturale.

Cimici da letto

Si chiamano in questo modo proprio perché si trovano soprattutto nelle stanze e camere delle abitazioni, ma anche degli hotel. Le cimici da letto sono parassiti che tendono a essere poco attivi durante il giorno, mentre la notte cominciano a esercitare la loro funzione ed efficacia. Di giorno si nascondono nelle tane, mentre la notte escono dai nascondigli.

Sono alla ricerca di soggetti da cui succhiare il sangue umano. A differenza della classica e comune cimice, questa specie può causare delle punture che danno macchie rosse e prurito, oltre che particolare fastidio, ma non sono da ritenersi pericolose. Conosciute anche come cimici del materasso, vanno a infastidire i soggetti soprattutto durante la notte.

Sono insetti infestanti che riescono a diffondersi molto rapidamente nelle varie stanze di un edificio oppure in casa. Possono giungere in tutti quei luoghi dove trovano un ambiente accogliente e ospitale per il loro habitat. Amano moltissimo stare in appartamenti, ospedali, hotel poichè tendono a preferire i luoghi caldi dove rifugiarsi la notte.

Durante il giorno non infastidiscono, ma sicuramente si possono nascondere in luoghi diversi come le fessure o le crepe dei muri, ma anche intelaiatura dei tetti in legno oppure le cuciture dei materassi, le prese elettriche e si trovano anche negli allarmi antifumo.

Cimici da letto: cause

Amano molto stare al caldo, soprattutto quando le temperature cominciano a cambiare ed è per questo che in casa si possono trovare le cimici da letto che giungono proprio in queste zone della stanza. Tendono a spostarsi da un luogo all’altro della casa optando per gli stipiti delle porte e delle finestre, soprattutto da dove possono entrare in casa.

Giungono nelle abitazioni e negli ambienti della casa proprio perché particolarmente attratte dal calore che si tende a creare nella camera da letto. Un’altra delle possibili cause è l’anidride carbonica che si rilascia con la respirazione dell’uomo. Sono molto attirate dal sangue umano per cui si avvicinano con lo scopo di pungere.

Le camere da letto sono i luoghi prediletti dalle cimici da letto proprio per il via vai delle persone che vanno e vengono da una zona all’altra. Giungono anche per via della rapidità con cui questo insetto viaggia. Possono entrare in casa sia attraverso gli indumenti appoggiati oppure con le valigie di ritorno da un viaggio.

Si possono diffondere da un appartamento all’altro passando tramite le fessure oppure le crepe presenti nei muri che si consiglia di stuccare con del silicone. Molto importante optare anche per rimedi naturali come il sapone di Marsiglia oppure l’aglio il cui odore permette di allontanarle senza farle avvicinare.

