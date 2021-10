Cimici in autunno: come allontanarle da casa

Le cimici tendono a comparire in questo periodo dell'anno in casa, ma alcuni rimedi naturali ed Ecopest Home aiutano a tenerle alla larga.

L’autunno è arrivato da qualche giorno e con loro alcuni insetti tipici del periodo, come le immancabili cimici che si insinuano un po’ dovunque in casa. Per allontanarle, si può contare su alcuni rimedi e soluzioni molto efficaci. Vediamo quali e come fare per tenerle alla larga dalle abitazioni domestiche.

Cimici in autunno

Ai primi freddi autunnali e con le temperature che si abbassano, ecco arrivare da fessure o crepe nei muri le cimici, insetti di colore verde o marrone che entrano in casa. Sono insetti innocui per l’uomo e non dannosi, ma verso sera cominciano a farsi sentire in casa. Hanno un odore sgradevole che emettono per tenere alla larga i predatori che si avvicinano.

Non è una piacevole compagnia, anzi, tutt’altro. In natura ve ne sono di diverse specie e chi coltiva l’orto o ha un prato sa assolutamente riconoscerle. Vi è la classica cimice verde che ha un colore tipico della vegetazione, con alcuni esemplari neri dalle chiazze rosse e gialle sino a quella asiatica che si distingue per essere grigio marrone scuro, quasi marmorizzata.

Dal momento che la loro presenza in casa può essere alquanto fastidiosa, è opportuno non schiacciarla o usare dei pesticidi che risultano dannosi per l’uomo, ma è possibile affidarsi ad alcune soluzioni. I classici rimedi della nonna sono assolutamente consigliati per tenerle lontane per evitare che possano entrare in casa.

Tra i rimedi maggiormente efficaci vi è sicuramente una soluzione, ovvero l’infuso all’aglio, considerato un ottimo antiparassitario naturale. Basta prepararne un decotto e nelle ore serali posizionarlo vicino alle finestre oppure irrorato alla base delle piante per evitare che le cimici possano annidarsi in casa. Oltre a questo infuso, si consiglia anche l’erba gatta o la menta oppure l’uso di un dispositivo come Ecopest Home.

Cimici in autunno: cause

Puntuali, al primo freddo che arriva nel mese autunnale, le cimici cominciano a sentirsi presentandosi sull’uscio di casa, il terrazzo, ma anche il balcone. Un ospite sicuramente poco gradito e non accettato da molti componenti della casa. Tendono a comparire in casa soprattutto verso sera cercando le zone e aree calde.

Uno dei motivi per cui le cimici sono così abbondanti nel periodo autunnale è proprio a causa dei primi freddi per cui tendono a entrare in casa cercando calore e riparo, oltre che tepore in modo da svernare in questa stagione. Amano molto il bucato e i panni stesi ad asciugare per cui è sempre bene scuoterlo bene prima di portarlo in casa.

Con i primi freddi entrano nelle abitazioni. Il periodo autunnale raggiunge il picco con l’arrivo delle cimici che cominciano a insediarsi un po’ ovunque in casa. Sono attirate ovviamente dal calore che vi è all’interno e infatti non è raro trovarle girovagare e svolazzare intorno alle fonti di illuminazione come la luce proprio per cercare tepore dal freddo.

In questo periodo gli individui adulti hanno bisogno di un luogo che sia mite per poter svernare e la casa è l’habitat ideale per le cimici. Si insinuano in casa proprio per trovare riparo e fronteggiare il freddo e in questo modo possono godere delle calde temperature che sono fornite dal sistema di riscaldamento e dalla coibentazione.

Cimici in autunno: miglior rimedio

Per tenere lontano le cimici in casa durante l’autunno, oltre ai rimedi naturali è bene affidarsi a una soluzione sicura e molto efficace per il benessere completo della famiglia. Si tratta di Ecopest Home, un repellente tecnologico che è innocuo, a differenza di altri pesticidi che si trovano in commercio. Un dispositivo particolarmente innovativo che moltissimi consumatori stanno usando con notevole efficacia.

Funziona sfruttando la doppia tecnologia: a infrarossi e influenza magnetica che è impercettibile sia per gli esseri umani, ma anche per gli animali domestici, in generale. Grazie a questo dispositivo, non solo si allontanano le cimici, ma anche altri insetti, come moscerini, zanzare, compreso i roditori. Inoltre, è possibile godere del relax e tranquillità in casa. Si può anche portare in camera dei bambini senza disturbare il loro sonno.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Non è nocivo, infatti è stato testato e quindi sicuro per tutti. Molto pratico e portatile al punto da poterlo portare anche in ufficio. Ha una protezione h24, non ha bisogno di additivi chimici e funziona molto bene. Basta semplicemente attaccarlo alla presa di corrente. Silenzioso, compatto, leggero e per nulla ingombrante. Copre un raggio d’azione che si estende per circa 250 metri quadrati e quindi protegge molto bene ovunque.

Originale ed esclusivo, non è possibile ordinarlo nei negozi fisici oppure online, ma basta digitare il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i dati personali e inviarlo in modo da approfittare della promozione di due confezioni di Ecopest Home al costo di 49,90€. Per pagarlo, vi sono le seguenti modalità: Paypal, carta di credito o anche contanti direttamente al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.