Cimici in autunno in casa: come eliminarle per sempre senza veleni

Le cimici in autunno sono abbastanza comuni, ma per eliminarle evitando veleni e pesticidi, la soluzione è affidarsi a rimedi naturali efficaci.

L’autunno è una stagione carica di colori, bellezze e di tanti prodotti tipici di stagione. Purtroppo, ci son o anche degli inconvenienti come la presenza di insetti quali le cimici che sono tra i più comuni in questo periodo dell’anno. Vediamo come scacciarli evitando i pesticidi e altri prodotti dannosi.

Cimici in autunno in casa

Basta che le temperature comincino ad abbassarsi, che arrivino i primi freddi ed ecco che in casa, in questo periodo dell’anno, giungono le cimici. Sono insetti molto comuni in autunno che si aggirano per la casa volando vicino ai lampadari oppure si trovano nei pressi delle finestre. Negli ultimi anni, si stanno diffondendo soprattutto le cimici asiatiche.

Quando giungono nelle case possono essere davvero fastidiose e si intrufolano un po’ ovunque, vicino alle finestre, dietro le porte o le tende oppure nei panni del bucato stesi ad asciugare dove sanno mimetizzarsi molto bene. Gli esemplari verdi, i più comuni, sono quelle facili da riconoscere perché si trovano sulle piante del balcone o del giardino oppure in casa.

Sebbene siano innocue, la loro presenza non è affatto gradita anche perché quando viene schiacciata o si sente minacciata, tende a emettere un cattivo odore. Le nostre case, durante questo periodo, sono particolarmente accoglienti per questi insetti. Si possono trovare un po’ ovunque: dalle zanzariere ai balconi sino agli infissi.

Sono insetti che trovano in casa un luogo sicuro e protetto, ma che possono essere alquanto fastidiose e noiose. I rimedi naturali, insieme ai repellenti a ultrasuoni, sono il modo migliore per allontanare le cimici dalla casa.

Cimici in autunno in casa: cause

In questa stagione, tra le foglie stropicciate o le piante dei fiori in casa, è possibile trovare questi insetti che si insinuano nelle abitazioni disturbando e infastidendo. Proprio come gli esseri umani tendono a coprirsi e rintanarsi sotto le coperte all’arrivo dei primi freddi, così le cimici entrano nelle abitazioni.

Con le temperature che si abbassano, questi insetti entrano in casa per cercare riparo e calore dal freddo dal momento che con il clima autunnale non riuscirebbe a sopravvivere. Tendono proprio ad abitare nelle nostre case per cercare rifugio dal freddo e sono particolarmente attratte dalla luce e dal calore che si trova.

Sapendo quello che attira questi insetti, è possibile rimuovere tutti quegli elementi che possono favorire una loro eventuale presenza in casa. L’obiettivo, oltre a trovare rifugio e tepore dai freddi, è anche quello di nutrirsi delle piante che possono essere presenti in casa oppure nei balconi e terrazzi delle abitazioni.

Si consiglia di controllare attentamente ogni capo steso al sole perché possono entrare in casa. È bene poi limitare le vie d’accesso come le porte e le finestre oppure le crepe e le fessure in modo che non possano entrare e sia impedito loro l’ingresso.

Cimici in autunno in casa: miglior rimedio naturale

Per riuscire ad allontanare le cimici in autunno all’interno delle abitazioni, oltre ai rimedi naturali come l’aglio o il sapone di Marsiglia, vi sono anche repellenti e dispositivi elettronici come Ecopest Home che permettono di evitarne l’ingresso. Un repellente elettronico che è la valida alternativa ai pesticidi e agli insetticidi che sono dannosi sia per gli animali che gli esseri umani.

Un dispositivo che sfrutta sia l’interferenza magnetica che gli ultrasuoni in modo da impedire l’ingresso di questi insetti in casa. Ha dimensioni piccole e compatte, non è ingombrante e si può usare in qualsiasi ambiente: dalla stanza dei figli sino alle zone esterne. Un prodotto ecologico, innovativo che funge da barriera naturale contro la presenza di questi insetti.

Il dispositivo è sicuramente una novità in tal senso, fornendo protezione h24 per sette giorni su sette garantendo tranquillità e serenità. Ha un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati per cui le cimici e qualsiasi altro insetto si allontana all’istante. È silenzioso, per cui non crea disturbo. Una soluzione efficace che unisce qualità a un buon prezzo.

Proprio grazie alla facilità di utilizzo e ai suoi benefici, è riconosciuto il miglior rimedio naturale per allontanare le cimici in casa.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecopest Home si usa facilmente perché bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica affinché cominci ad agire. Utile non solo contro le cimici, ma anche altri insetti quali calabroni, formiche, blatte compreso i topi.

Esclusivo e originale, non è reperibile nei negozi fisici o siti di e-commerce, ma bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i dati personali per approfittare di due confezioni a 49,90€ invece di 98 con pagamento possibile soltanto tramite Paypal e carta di credito o contanti al corriere alla consegna della merce.