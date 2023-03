Cimici in casa a marzo: come eliminarle subito senza veleni

Cimici in casa a marzo: come eliminarle subito senza veleni

Cimici in casa a marzo: come eliminarle subito senza veleni

Coloro che pensavano di poter avere una casa libera dalle cimici a marzo, sicuramente si sono dovuti ricredere quando hanno notato alcuni di questi insetti che ancora sbatacchiano da un luogo all’altro. Scopriamo come è possibile eliminarle in modo naturale evitando l’uso di pesticidi e altri prodotti dannosi.

Cimici in casa a marzo

Il mese di marzo porta con sé alcuni ospiti che non sono molto amati e attesi nelle abitazioni. Le cimici, questi insetti non tanto grandi, ma alquanto invadenti e fastidiosi, continuano a essere presenti in casa anche in questo periodo dell’anno. Il fatto che la sera faccia ancora freddo è sicuramente un segnale della loro presenza.

Possono essere alquanto fastidiose soprattutto per il loro odore sgradevole che emanano quando si sentono minacciate o vengono schiacciate. Si possono insediare in qualunque modo: dalle fessure alle crepe passando per i condizionatori d’aria, le porte e le finestre. Verso sera sono solite sostare nei pressi della luce proprio per ripararsi e cercare calore dalle temperature non ancora primaverili.

Le case sono il loro luogo preferito, soprattutto nel periodo autunnale – invernale, ma anche in questa stagione non è affatto raro trovarne alcune specie e qualche esemplare. Trovano spazio tra i doppi vetri o le fessure degli infissi. Sono particolarmente attratte dalla luce e dalle lampade dove vanno solitamente ad adagiarsi.

Cimici in casa a marzo: come fare

Considerando che anche nel mese di marzo le cimici continuano a essere presente in casa, è bene capire come comportarsi in modo da impedire una loro possibile invasione e riproduzione negli ambienti interni ed esterni dell’abitazione. Sebbene non siano affatto pericolose, ci sono comunque dei sistemi e dei consigli che permettono di ottenere un buon risultato.

Proprio come la maggior parte degli insetti, tendono ad arrivare dall’esterno, quindi da piccoli angoli presenti nelle pareti oppure dalle porte lasciate aperte. Una ottima soluzione è proprio quella di sigillare queste aree con dello stucco o del silicone in modo da non farla entrare.

Si possono poi riparare questi infissi o fessure che sono danneggiati con delle nuove guarnizioni o dei paraspifferi: Nel caso fossero rotti, si consiglia di sostituirli del tutto in modo da ridurre anche l’impatto ambientale e i costi di altri prodotti che non sempre possono essere considerati efficaci, anzi risultano dannosi.

Si consiglia poi di eliminare qualsiasi fonte di umidità sia dentro che fuori la casa. Gli insetti come le cimici sono particolarmente attratti ed entrano in casa proprio per l’umidità, per questa ragione poter usare un deumidificatore può essere utile per eliminare qualsiasi traccia. Ci sono poi rimedi naturali come l’aglio considerato un ottimo antiparassitario oppure prodotti tecnologici come i copertone che le allontanano rapidamente.

Cimici in casa a marzo: rimedio naturale

Per allontanare rapidamente le cimici in casa nel mese di marzo si consiglia di fare affidamento su dei rimedi che sono efficaci e duraturi. Gli insetticidi e pesticidi non sono mai da considerare una giusta soluzione dal momento che possono arrecare danni in quanto si tratta di sostanze nocive per l’ambiente e non solo.

Per questa ragione, un dispositivo come Ecopest Home è sicuramente il migliore anche perché innovativo e tecnologico. Si basa su una doppia tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni che questi insetti captano per cui si allontanano ed evitano di avvicinarsi alla casa. Un dispositivo che non impatta sull’ambiente, ma neanche sugli esseri umani e animali domestici fornendo tutta la sicurezza e protezione necessaria.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Protegge per tutto il giorno tutti i giorni della settimana con un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati per la massima protezione, non solo dalle cimici, ma anche da altri insetti che possono entrare in casa, come i calabroni, le vespe, le mosche oppure i roditori. Basta semplicemente attaccarlo alla presa di corrente affinché cominci a esercitare tutte le sue proprietà.

Un dispositivo che è silenzioso poiché non emette nessun rumore, inodore quindi evita di causare odori troppo molesti ed ecologico, dal momento che non usa pile o batterie che impattino sull’ambiente.

È possibile ordinare Ecopest home direttamente cliccando qui dal sito ufficiale garantendo così l’esclusività e originalità del prodotto, perché non è reperibile nei negozi o Internet. Si compila il modulo con i propri dati personali aspettando la chiamata dell’operatore che va a confermare ed evadere l’ordine attivando la promozione di due confezioni al costo di 49,90€ invece di 98 con pagamento accessibile tramite PayPal, carta di credito e contanti.