Cimici in casa: come allontanarle naturalmente

Le cimici in casa si possono allontanare con alcuni dei migliori rimedi a base naturale, quale l'aglio oppure le foglie di menta.

Ogni tanto può capitare di avere delle cimici in casa che è possibile allontanare e tenere alla larga ricorrendo a metodi e soluzioni naturali evitando l’uso di pesticidi. Qui si possono trovare alcuni consigli utili su come tenerle lontane.

Cimici in casa: cause

Sono insetti molto piccoli di forma ovale che tendono a insinuarsi in ogni angolo della casa. Spesso trovano accesso in ogni ambiente e luogo della casa, oltre a intrufolarsi anche nella biancheria soprattutto se si stende il bucato all’aria aperta. Le cimici in casa possono dare davvero fastidio, ma prima di capire come allontanarle, è bene sapere quali sono i motivi per cui giungono nelle abitazioni.

Innanzitutto, è bene sapere che ce ne sono di diversi tipi: la marrone che si insinua nelle case e nei giardini, la verde che emette un cattivo odore. Ci sono anche le cimici da letto chiamate in questo modo proprio perché infestano i letti e possono causare delle irritazioni. Possono essere attratte sia da piante erbacee, ma anche da alcuni alberi da frutto, quale i pomodori, il mais o il basilico.

Le cimici possono entrare in casa durante il periodo invernale proprio per fronteggiare il freddo in modo da godere di temperature calde fornite dal sistema di riscaldamento e quindi trovare un riparo dal gelo tipico dell’inverno. Le cimici in casa cercano riparo soprattutto nelle fessure o nelle crepe dei muri.

Non sono nocive per l’uomo, ma possono creare seri danni all’agricoltura. Per questa ragione, è bene capire come fare e comportarsi di conseguenza. Si infilano anche negli armadi o nei comodini in cui vi sono tantissimi vestiti.

Cimici in casa: consigli

Se le cimici in casa sono fonte di preoccupazione, si possono adottare alcune soluzioni e seguire alcuni consigli in modo da allontanarle in maniera naturale evitando l’uso di pesticidi che possono essere dannosi. Dal momento che possono insinuarsi ovunque, si consiglia di eseguire un controllo da cima a fondo di ogni ambiente della casa.

Prima di tutto, è bene chiudere qualsiasi fessura o crepa usando del silicone o dello stucco in modo che non possano entrare. Molto importante, nel periodo estivo, installare delle zanzariere in modo che né le cimici e neanche altri insetti possano avervi accesso. Alle porte è possibile applicare delle ostruzioni in gomma come delle fascette.

Solitamente le cimici in casa possono anche annidarsi tra le tubature della cucina e del bagno, per cui sarebbe utile proteggerle con dello strato di silicone in modo da chiudere questi spazi. Sono diversi anche i rimedi e le soluzioni a base naturale che possono aiutare ad allontanarle. Tra i rimedi naturali, il migliore è l’aglio che ha proprietà antibatteriche ed emano un odore che questi insetti non amano particolarmente.

Si consiglia di sistemare l’aglio proprio in quelle zone in cui le cimici possono avere accesso oppure in alternativa è possibile usare una soluzione a base d’acqua con uno o due spicchi d’aglio all’interno. Un altro ottimo rimedio è la menta che le tiene lontane. Si può anche preparare una soluzione a base di acqua e sapone di Marsiglia, considerato un ottimo repellente per le cimici in casa oppure ricorrere al miglior repellente elettronico, ovvero Ecopest Home.

Cimici in casa: miglior rimedio naturale

Oltre ai consigli e ai metodi a base naturale raccomandate poc’anzi, per tenere lontane le cimici in casa la soluzione migliore consiste in Ecopest Home, che permette di dire addio, non solo a questi insetti, ma anche a tantissimi altri, quali zanzare, mosche, formiche, ecc., compreso anche i roditori. Si tratta di un repellente elettronico molto apprezzato dai consumatori che lo ritengono particolarmente efficace.

Si basa su una doppia tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni che risulta impercettibile sia all’orecchio umano, ma anche a quello degli animali domestici. Un prodotto assolutamente innovativo che permette di godersi la casa in totale tranquillità e relax senza il disturbo di questi insetti.

Risulta essere il miglior rimedio per tenere lontane le cimici e gli insetti in casa grazie ai benefici, alla sicurezza e alla qualità prezzo. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecopest Home risulta essere sicuro sia per la famiglia che gli animali domestici. Si può anche posizionare nella camera dei bambini senza problemi o conseguenze. Un repellente silenzioso che non disturba. Molto pratico e trasportabile che garantisce protezione h24 da qualsiasi insetto. Non ha additivi chimici, quindi non ha controindicazioni o effetti collaterali.

Ha un raggio d’azione molto ampio, infatti si estende fino a 250 metri quadrati. Molto facile da usare perché basta attaccarlo alla presa di corrente affinché funzioni e allontani immediatamente ogni insetto.

Considerando che Ecopest Home è originale ed esclusivo, quindi non reperibile nei negozi fisici o siti di e-commerce. Il solo metodo per ordinarlo è tramite la pagina ufficiale del prodotto, riempire il modulo con i dati nella sezione specifica e inviarlo. Il repellente elettronico è in offerta al costo di 49,90€ per due confezioni con la spedizione gratuita. Il pagamento è in contanti alla consegna, ma anche con Paypal o carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.