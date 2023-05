Cimici in casa: come debellarle con rimedi naturali

Cimici in casa: come debellarle con rimedi naturali

Alcuni insetti, sebbene non dannosi per l’uomo, sono considerati ospiti alquanto sgraditi quando si presentano o si trovano in casa. Tra gli insetti maggiormente comuni, in autunno e non solo, vi sono le cimici che compaiono per cercare riparo o perché attratti dalle piante. Scopriamo come tenerle lontano e cosa fare per impedirne l’ingresso.

Una tipologia di insetti che è molto diffusa in casa soprattutto nel periodo da settembre a febbraio, sebbene possano continuare a esserci degli esemplari anche durante i restanti mesi dell’anno. Le zone di umidità, la presenza degli alberi da frutta, ma anche il calore degli ambienti sono l’habitat ideale per le cimici che in casa si trovano molto bene soprattutto quando fa freddo.

All’inizio dell’autunno, si trovano facilmente in casa e, complice anche il loro colore verde, riescono a mimetizzarsi in luoghi vari. Tra i vestiti, sulle pareti, i muri o le finestre oppure accanto a fonti di luce si trovano facilmente questi parassiti. Tendono poi ad attaccarsi agli abiti e ai panni stesi ad asciugare all’aperto per cui entrano in casa facilmente.

Sono insetti molto abili a mimetizzarsi e, infatti, trovano spazio e posto tra i tessuti, ma si possono anche trovare tra materiali organici come il legno e la carta. Sono diversi i tipi di cimici presenti in casa: dalle verdi, le più comuni sino a quelle asiatiche di color bruno passando per quelle dei letti che si manifestano soprattutto verso sera per agire durante la notte.

Si individuano facilmente grazie a degli indizi o delle macchie presenti vicino alle lenzuola, nel caso delle cimici dei letti oppure ai vestiti per quanto riguarda le classiche cimici verdi che sono molto comuni.

Cimici in casa: rimedi della nonna

Sono assolutamente innocue per l’essere umano, ma trovare in casa le cimici e sentire il loro continuo sbatacchiare da un angolo all’altro non è affatto piacevole, anzi rischia di risultare alquanto fastidioso. Per eliminarle e allontanarle dalla casa, è possibile ricorrere ai classici rimedi della nonna, ovvero soluzioni naturali efficaci che sicuramente aiutano e impediscono l’ingresso nell’abitazione.

Una soluzione a base di sapone di Marsiglia e acqua è particolarmente indicata e si consiglia di spruzzarla sia sulle foglie delle piante dal momento che questi insetti possono danneggiare i frutteti, ma anche spargerne un po’ nelle zone d’ingresso da impedirne l’ingresso. Coloro che hanno un orto o giardino possono optare per delle reti anti-insetto per proteggere le piante e impedire che possano ulteriormente danneggiarle.

L’olio di Neem è un rimedio infallibile per le cimici poiché ha un odore particolarmente intenso che le infastidisce. Si consiglia poi di optare per un ambiente pulito dal momento che sono attratte dall’odore della polvere, mentre non amano molto i detergenti. Eliminare ogni più piccolo granello di sporco o polvere permette di tenerle lontane evitando la loro presenza negli ambienti domestici.

Non bisogna poi dimenticare l’erba gatta, l’aglio che è considerato un ottimo antiparassita naturale e sigillare alcuni punti di ingresso come le fessure o le crepe da dove questi insetti possono annidarsi e quidi entrare facilmente in casa.

Cimici in casa: miglior repellente

Per allontanare le cimici dalla casa, oltre ai rimedi naturali che funzionano, ma non sono efficaci nel lungo termine, si consiglia di affidarsi a un metodo valido e non invasivo. Una alternativa a pesticidi e insetticidi come Ecopest Home che permette di allontanarle rapidamente. Un dispositivo all’avanguardia, elettronico e innovativo che ha già ottenuto ottimi risultati, come dimostrano le opinioni dei consumatori.

Un repellente che si basa sulla tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni che impedisce a questi insetti che captano immediatamente il suono di non avvicinarsi alla casa e di allontanarsi immediatamente. Un rimedio che rende la casa un ambiente accogliente libero da questi parassiti. Non è dannoso o nocivo e non disturba né gli esseri umani, ma neanche gli animali domestici.

Si caratterizza per un design compatto e un funzionamento semplice poiché bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente affinché cominci a esercitare il suo potere liberando così i vari insetti che si aggirano per casa. Un dispositivo che è efficace sia per le cimici, ma anche per altri parassiti come le mosche, le termiti, i pesciolini d’argento, le zanzare o i roditori.

Ha un funzionamento silenzioso e inodore, quindi privo di sostanze dannose o nocive che possano creare problemi. Ecologico, quindi rispettoso dell’ambiente. Un investimento semplice, economico e funzionale indicato per tutte le tasche per liberarsi definitivamente da questi insetti.

Un dispositivo come Ecopest Home non si ordina, per l'esclusività e originalità del prodotto, nei negozi Internet o fisici, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto