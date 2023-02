Cimici in casa: cosa le attira e come allontanarle

Alcuni insetti che entrano in casa possono essere alquanto fastidiosi per il loro continuo sbatacchiare tra un angolo e l’altro Si tratta delle cimici, insetti che giungono in casa per ripararsi dal freddo trovando così riparo. Scopriamo come allontanarle sapendo anche cosa le attira in modo che evitino di entrare.

Cimici in casa: cosa le attira

A prescindere dal fatto che siano di colore verde oppure marrone come la specie asiatica, le cimici in casa sono sicuramente un problema e un fastidio. Questi insetti cominciano a comparire intorno a mesi di settembre in casa stazionando negli appartamenti fino a novembre, sebbene non sia raro trovarne alcune specie anche in dicembre o gennaio.

Entrano in casa perché attirate dal calore e tepore che le case emanano. Nel momento in cui le temperature cominciano, pian piano ad abbassarsi, ecco che questi insetti giungono a cercare riparo dal freddo considerando che mal lo tollerano e l’abitazione diventa il luogo ideale, il loro rifugio per sopravvivere ai mesi freddi.

Il loro riparo è in fessure e crepe di muri, ma è possibile trovarle anche attaccato ai vestiti o alle tende oppure vicino alle foni di luce e di illuminazione oppure alle tende. Nel momento in cui si accorgono di essere disturbate o le si schiaccia, iniziano a spruzzare una sostanza maleodorante dalle ghiandole presenti sul torace.

Riescono a mimetizzarsi molto bene, soprattutto quella verde. In casa possono poi anche entrare dal bucato steso al sole ad asciugare. Controllare bene i panni prima di portarli in casa è il primo passo per allontanare le cimici dalla casa. Ci sono poi le cimici da letto, una specie che è attratta dal respiro mentre si dorme e che agisce durante il riposo notturno.

Cimici in casa: cosa le allontana

Oltre a capire cosa attira le cimici per cui giungono in casa, è utile anche capire cosa le allontana in modo da proteggere l’abitazione dalla loro invasione e infestazione. Non costituiscono fonte di pericolo, ma sicuramente emanano un pessimo odore, oltre a dare alquanto fastidio la loro presenza in casa.

Per questa ragione, sono diversi i rimedi anche naturali che permettono di allontanarle evitando così l’ingresso in casa. L’uso delle zanzariere è utile, non solo per allontanare le zanzare, ma anche parassiti e insetti quali appunto le cimici. Basta posizionarla vicino alle finestre o alle porte da dove entrano per evitarne l’ingresso.

Ci sono poi dei profumi e degli odori particolarmente intensi che questi insetti non amano particolarmente, come per esempio il tea tree oil o anche l’aglio, considerato un antirepellente naturale dal momento che le tiene lontano dall’abitazione. Tra i profumi intollerabili vi è anche il sapone di Marsiglia che le allontana rapidamente.

Alcune piante o erbe aromatiche come il basilico, il timo o la menta risultano deleterie per questi insetti. Per questa ragione, delle piante del genere da posizionare nei luoghi come il davanzale le tiene sicuramente lontano.

