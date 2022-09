Cimici in casa: da dove entrano e come eliminarle

Le cimici entrano in casa daa vari luoghi, come le fessure, le pareti, ma anche le finestre e un repellente a ultrasuoni come Ecopest Home le allontana.

L’autunno è la stagione in cui alcuni insetti arrivano in casa per trovare un po’ di calore e tepore. I più comuni del periodo sono le cimici, piccoli insetti di colore verde o marrone, ma molto sgradevoli che si possono allontanare con rimedi adatti e i giusti consigli che qui forniamo per scacciarle dalle abitazioni.

Cimici in casa

Sono tra gli insetti maggiormente sgradevoli che si possano vedere. Purtroppo, complice l’abbassamento delle temperature e i primi freddi, ecco che le cimici giungono in casa. L’autunno e, quindi, i primi freddi, è il periodo peggiore in cui questi insetti cominciano a farsi notare ed entrare in casa.

Sono diversi gli esemplari che si possono trovare sia in casa, ma anche in giardino: dalla classica cimice verde, la più comune, sino alla marrone, passando per l’asiatica fino alla cimice da letto. Sono assolutamente innocue, infatti non causano nessun danno all’uomo, ma ritrovarle in casa non è mai piacevole.

Le cimici verdi e marroni sono le più diffuse nelle abitazioni ed emanano un pessimo odore quando si schiacciano. Tendono a nutrirsi della linfa delle piante, per cui averle in casa è normalissimo, soprattutto se si hanno dei fiori. Nei mesi autunnali e invernali giungono in casa per cercare riparo dal freddo e fonti di luce per riscaldarsi.

Non cercano cibo, una volta entrate in casa, ma il loro obiettivo è semplicemente ripararsi e riscaldarsi, oltre che trovare un luogo sicuro in cui possano fare il nido e, magari, riprodursi. I giusti rimedi naturali e prodotti specifici, come i repellenti a ultrasuoni, possono sicuramente aiutare per allontanarle da casa.

Cimici in casa: come entrano

Questo è il periodo in cui questi insetti, a prescindere che siano le classiche cimici verdi o le marroni oppure le asiatiche, tendono a intrufolarsi nelle nostre case. Sono particolarmente fastidiose proprio perché tendono ad attaccarsi ai vestiti e alle tende. Entrano in casa dalle fessure o le finestre, ma anche da qualche porta lasciata socchiusa.

Possono giungere nelle abitazioni per via del bucato. I panni stesi ad asciugare al sole che poi entrano in casa sono un nascondiglio perfetto per questi insetti che sono in grado di mimetizzarsi molto bene. Prima di riportare i panni in casa dall’esterno, è bene controllare attentamente ogni indumento in modo da evitare di avere questi insetti per ogni luogo della stanza.

Giungono in casa per via dei punti che si trovano nelle pareti o in determinate fessure. Per tenerle lontane, si consiglia di sigillare questi angoli della casa con del silicone o dello stucco proprio per evitare che arrivino nelle abitazioni. In caso di infissi, si possono usare delle guarnizioni o dei paraspifferi.

Considerando che con le finestre e le porte aperte, si ha un maggiore rischio che le cimici entrino, perché non intervenire anticipatamente installando delle zanzariere che, non sono solo utili per le zanzare, ma anche per questi insetti.

Cimici in casa: miglior rimedio

