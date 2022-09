Cimici in casa in autunno: come allontanarle senza pesticidi

Le cimici in casa in autunno sono una condizione comune a molte persone. Scopriamo insieme come allontanarle, da noi e dalle nostre case, naturalmente.

Le cimici in casa in autunno sono molto comuni, a causa di fattori diverse. Sebbene la maggior parte delle specie sia innocua per la nostra salute, trovare una soluzione sulla quale contare per allontanarle definitivamente, è importante. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, qual è la migliore in commercio.

Cimici in casa in autunno

Stagione nuova, giornate più lunghe, temperature più basse e, come conseguenza, presenza in casa di ospiti indesiderati, come le cimici che, proprio in questo periodo dell’anno, possono invadere le nostre case, alla ricerca di cibo e un riparo dal freddo e dalla pioggia.

Le cimici, solitamente, vivono all’aperto. Ciò non toglie, tuttavia, che possono entrare in casa nostra, appunto per le ragioni appena menzionate. Sebbene questi insetti, così insidiosi, non mordono e non irrompono nelle nostre dispense, comunque, se schiacciati, anche solo accidentalmente, puzzano. Trovare una soluzione che le allontani e le tenga lontane dalle nostre case, dunque, è importante.

Cimici in casa in autunno: cause

Sembrerebbe che le cimici in casa sbuchino dal nulla, ma in realtà la loro presenza può essere legata a diversi fattori. Sicuramente, il più comune tra tutti è la ricerca di un posto sicuro, in cui trovare riparo dal freddo e dall’acqua e trovare nutrimento. Da questa prospettiva, si potrebbe dire che le cimici hanno bisogno di un posto in cui trovare conforto e riparo esattamente come noi.

Per quanto le cimici, in fin dei conti, siano insetti innocui per la salute umana, perlomeno, in riferimento a specie selezionate, se schiacciate, anche solo accidentalmente, queste emanano un cattivo odore. Che sia questa la ragione o che, comunque, vogliamo essere sicuri che la nostra casa sia pulita e sicura, per noi e per la nostra famiglia, se notiamo la presenza di una o più cimici in casa nostra, allora, è importante individuare una soluzione, preferibilmente innocua per la salute umana, che ci aiuti ad allontanarle una volta per tutte.

Cimici in casa in autunno: miglior rimedio

Sebbene la presenza di ospiti indesiderati in casa nostra, in autunno, come le cimici, sia comune, noi dobbiamo attivarci, in ogni caso, affinché pulirla e mantenerla pulita e sicura, sia per le persone che ci vivono, sia per eventuali animali domestici, che vivono con noi.

Le soluzioni progettate per l’allontanamento definitivo degli insetti dalle nostre case, come le cimici, nel caso specifico, sono numerose, ma non tutte funzionano bene. Alcune, infatti, possono avere un’efficacia limitata, altre non funzionare affatto. Allo stesso tempo, la maggior parte di queste soluzioni ha un’origine chimica e questi prodotti, specie se utilizzati regolarmente e a lungo, nel tempo, possono avere delle conseguenze sulla salute umana.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecopest è l’alternativa migliore all’utilizzo dei pesticidi chimici. Si tratta di un dispositivo di ultima generazione che, emanando radiazioni a bassa frequenza e interferenza magnetica, allontana le cimici e altri insetti (roditori inclusi) dalle nostre case semplicemente provocando dei rumori che noi non percepiamo, ma che sono insopportabili per diverse specie di insetti.

Il dispositivo Ecopest funziona meglio se acceso per 24 ore su 24. Scaricata la batteria, si provvede a ricaricarla attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione. Ecopest copre un raggio d’azione pari a 250 mq.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi di spedizione. Attualmente, Ecopest è in promozione e si possono acquistare due dispositivi a 49,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.