Cimici in casa in inverno: cause e come allontanarle facilmente

In inverno, le cimici sono altrettanto presenti poiché cercano riparo dal freddo e i giusti rimedi naturali come l'aglio o menta le allontanano.

La stagione fredda non preoccupa soltanto gli esseri umani, ma anche altre forme di vita, come le cimici che trovano la nostra casa il luogo ideale dove soggiornare e riposare in attesa della primavera. Scopriamo come allontanarle e quali sono le cause per cui questi insetti sono anche così presenti in questo periodo dell’anno.

Cimici in casa in inverno

Sono diverse le segnalazioni di soggetti che si lamentano della presenza delle cimici anche durante il periodo invernale con la preoccupazione che continua a salire. Per quanto siano innocue e piccole, sono alquanto sgradite anche per la sostanza che emanano dopo averle schiacciate.

In autunno così come in inverno, tende a mettersi al riparo dalle basse temperature e dal freddo che sta cominciando a imperversare. In questo periodo giunge nei pressi delle abitazioni e necessita di un luogo caldo dove poter svernare durante l’inverno. In inverno entrano in uno stato di ibernazione per poi uscire soltanto quando le temperature sono più miti.

La casa diventa la loro dimensione, il loro luogo ideale dove poter soggiornare e trovare tepore. Infatti, è sempre più probabile trovare le cimici in casa nei pressi di fonti di luce o accanto ai termosifoni oppure sui bordi della televisione dove vanno a trovare un po’ di calore perché non riescono a tollerare il freddo.

La loro presenza in casa è sicuramente fonte di repulsione, disagio e anche fastidio. La repulsione è data sicuramente dal cattivo odore che emanano Ovviamente si tratta di una situazione episodica poiché al sopraggiungere delle temperature miti della primavera tendono ad andarsene dalle abitazioni e quindi lasciare gli inquilini e condomini in pace.

Cimici in casa in inverno: come fare

Per evitare la presenza delle cimici nelle abitazioni anche durante il periodo invernale, è possibile ricorrere ad alcune tecniche e strategie preventive. Si può contrastare l’ingresso delle porte e delle finestre, i luoghi da dove entrano maggiormente, con delle zanzariere oppure sigillando le crepe e le fessure in muri e tubazioni dove possono infilarsi.

Ci sono poi una serie di rimedi naturali che si possono adottare come l’aglio che ha ottime proprietà antibatteriche, oltre a essere un antiparassitario naturale. Si rivela un ottimo alleato per scacciarle: la preparazione di un buon decotto a base di questo elemento aiuta a tenerle lontano se posto nei pressi delle finestre o porte.

Tra i vari rimedi della nonna per allontanare le cimici dalla propria casa è possibile anche usare della menta che ha un odore particolarmente intenso e forte, non amato da questi insetti. In questo caso, si può preparare una soluzione a base di acqua a cui aggiungere dell’olio essenziale di menta per spruzzarla su alcune zone di accesso a questi insetti.

L’erba gatta e il sapone di Marsiglia sono considerati rimedi altrettanto efficaci e validi. In inverno, a causa anche del freddo e delle basse temperature, tenere chiuse le finestre e le porte è un ottimo modo per evitare la presenza in casa di questi insetti e concedersi così giornate più tranquille senza il loro continuo ronzio.

Cimici in casa in inverno: miglior rimedio naturale

Per evitare di sentire il loro continuo sbatacchiare nei pressi del soffitto o della luce che è tipico delle cimici, ci sono rimedi efficaci e validi che le tengono lontano. Tra i diversi consigli, la soluzione maggiormente indicata è Ecopest Home, un dispositivo che, grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni, aiuta a non avvicinarle.

Gli ultrasuoni, che sono inudibili all’orecchio umano, hanno il massimo potere nei confronti di questi insetti dal momento che non si avvicinano minimamente a casa rendendo così l’ambiente un luogo piacevole in cui soggiornare. Un dispositivo che le tiene lontano in modo naturale garantendo una barriera di protezione.

Un repellente ultratecnologico, sicuro e silenzioso, ma anche inodore che non emette nessun odore quando è acceso, in grado di proteggere la casa coprendo un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati e fornendo una protezione per tutto il giorno. Inoltre, funziona anche molto bene contro altri insetti, quali mosche, formiche, compreso roditori quali i topi in modo da non farli entrare in casa.

Proprio grazie a questo, è definito il miglior rimedio naturale e non chimici contro le cimici e altri insetti. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecopest Home è sicuro sia per gli esseri umani, ma anche per gli animali domestici, privo di qualsiasi sostanza o elemento nocivo, a differenza degli altri prodotti chimici e infatti è la soluzione migliore e alternativa agli insetticidi o veleni. Bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica per cominciare a giovare di questi benefici. Ottimo anche in camera dei bambini per la loro sicurezza.

Per diffidare delle imitazioni ed essere certi di un prodotto esclusivo e originale, l’ordine di questo prodotto può essere fatto direttamente ciccando qui sul sito ufficiale dove si compila il form con i propri dati e si attiva la promozione di due dispositivi al costo di 49.90€ invece di 98. Il pagamento è anticipato con Paypal e carta di credito o accettabile con i contanti al corriere direttamente alla consegna.

