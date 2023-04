Cimici in casa: tutte le alternative ai pesticidi

I rimedi naturali, ma anche i repellenti tecnologici, insieme all'uso di zanzariere, sono opzioni ai pesticidi per evitare le cimici in casa.

Ci sono insetti davvero fastidiosi che si insinuano in casa e disturbano con il loro continuo sbatacchiare. Sono le cimici molto attive in certi periodi dell’anno. Si pensa che i pesticidi possano eliminarle, ma ci sono alternative altrettanto valide ed efficaci e meno invasive e dannose. Qui una panoramica sulle varie opzioni a disposizione.

Cimici in casa

Sono insetti che solitamente cominciano a fare la loro comparsa durante i mesi autunnali. Con la fine dell’estate, ecco che arrivano le cimici. La casa diventa il primo luogo in cui questi insetti giungono anche perché con l’arrivo del freddo si riparano nelle abitazioni. Le fonti di luce e di illuminazione, insieme ai termosifoni, sono alcuni dei luoghi dove si nascondono.

A prescindere dalla specie, dal momento che possono essere sia verdi che marroni, quindi asiatiche o le classiche cimici dei letti, sicuramente non è piacevole sentire sempre il loro sbatacchiare da un angolo all’altro. In genere, arrivano con l’autunno andando via verso la primavera quando le temperature cominciano a essere più miti.

Qualora il freddo fosse particolarmente persistente, è possibile che qualche esemplare sia ancora presente anche in primavera per cui la loro presenza in casa rischia di diventare alquanto massiccia e preoccupante. Sono alquanto fastidiose perché le cimici tendono ad attaccarsi un po’ ovunque: dalle tende ai vestiti.

Tendono a depositarsi sui panni stesi al sole, per cui poi entrano in casa abbastanza facilmente. Le cimici possono poi anche essere un danno per l’agricoltura dal momento che danneggiano le piante e coltivazioni da frutto.

Cimici in casa: alternative ai pesticidi

Considerando che i pesticidi non sono consigliati per allontanare le cimici in casa perché dannosi e nocivi, è bene affidarsi ad altre opzioni e alternative che sono altrettanto valide. Prima di tutto, è bene cercare di prevenire l’ingresso di questi insetti. Per farlo, è bene sigillare i vari punti di ingresso come fessure e crepe con del silicone e dello stucco.

In secondo luogo, potrebbe essere altrettanto utile riparare o sostituire le guarnizioni e i paraspifferi nel caso fossero guasti. In questo modo è possibile anche ripararsi dal freddo dell’inverno e ridurre i costi sull’ambiente e anche in materia di riscaldamento. Durante la stagione primaverile si è soliti lasciare aperti le finestre e le porte.

In questo modo, non solo le cimici, ma anche altri insetti possono entrare. Per evitare una invasione in casa è utile installare delle zanzariere alle porte e alle finestre o sui balconi proprio per combattere la presenza di questi parassiti nelle abitazioni. Le cimici sono poi attirate da fonti di umidità, quindi è bene cercare di eliminarle rapidamente.

Ci sono poi una serie di rimedi e soluzioni naturali come l’aglio che è considerato un buon antiparassita naturale. In tal caso, si consiglia di piantarne qualche vasetto sul balcone in modo da allontanarle rapidamente. Bisogna poi fare attenzione al bucato steso ad asciugare e controllarlo perché le cimici tendono ad annidarsi proprio tra i panni in cerca di calore.

Cimici in casa: miglior rimedio naturale

Come già abbiamo visto, sono diverse le alternative ai pesticidi e tutte naturali. Queste soluzioni sono efficaci, ma non sempre durature. Per questa ragione, per allontanare le cimici da casa, si consiglia di affidarsi a un rimedio considerato il migliore del settore dai consumatori. Si tratta di Ecopest Home, una alternativa ai pesticidi.

Infatti questo repellente è un dispositivo tecnologico e innovativo in questo settore poiché funziona grazie alla doppia tecnologia che si basa sull’interferenza magnetica e gli ultrasuoni che rendono difficile l’avvicinamento all’abitazione di questi insetti. Una formula economica e semplice da usare poiché bisogna solo collegarla alla presa di corrente per farla funzionare.

Questo repellente è davvero efficace garantendo una protezione tutto il giorno, quindi h24 sette giorni su sette copre poi un raggio d’azione di 250 metri quadrati permettendo quindi di avere un ambiente accogliente. Risulta poi non essere dannoso per gli esseri umani, ma neanche per gli animali domestici.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Inoltre, è possibile attivarlo ovunque, anche in viaggio dal momento che ha un design compatto per cui non causa disturbo. Essendo poi silenzioso, non crea rumori molesti, è inodore ed ecologico. Funziona in maniera efficace contro le cimici, le mosche, le termiti, le tarme, ma anche i roditori.

