Cimici infestanti in casa: come correre ai ripari

Le cimici infestanti, con i primi freddi e il cambiamento climatico, giungono in casa, ma un rimedio come Ecopest Home aiuta a tenerle alla larga.

In autunno ci sono alcuni ospiti che non sono particolarmente graditi agli abitanti delle case o dei condomini. Si tratta sicuramente delle cimici infestanti che invadono casa e per correre ai ripari, evitando che possano giungere in numero maggiore, è bene cominciare ad adottare alcuni rimedi e soluzioni, anche naturali per tenerle alla larga.

Cimici infestanti in casa

Non sono affatto pericolose o dannose per l’essere umano, ma risultano alquanto fastidiose e giungono in casa causando noia e seminando il panico. Tra gli insetti autunnali maggiormente comuni durante questa stagione, vi sono sicuramente le cimici infestanti che emettono un odore particolarmente intenso che tende ad allontanarle e proteggerle dai predatori.

Per correre ai ripari, bisogna cominciare a trovare delle soluzioni e dei rimedi anche naturali che possano allontanarle in modo da non farle avvicinare alla casa. Alcuni di questi rimedi, come Ecopest Home, forniscono un ottimo risultato dal momento che le allontanano da casa permettendo di garantire un ambiente più tranquillo e sereno. Si possono usare anche rimedi come l’aglio, considerato un buon antiparassitario naturale da posizionare vicino alle finestre. L’odore di questo ortaggio le tiene sicuramente lontane.

Come tutti gli insetti, anche le cimici infestanti arrivano dall’esterno, dalle porte, finestre o anche le crepe e fessure dei muri. Per questa ragione, considerando che possono entrare da qualunque parte, è bene cominciare a sigillare queste zone con dello stucco o silicone in modo da prevenirne l’entrata in casa. Si consiglia anche l’uso di guarnizioni o paraspifferi in quanto anche in questi angoli è possibile che si intrufolino.

Le cimici possono cercare anche acqua e cibo in casa, quindi è bene cercare di eliminare qualsiasi fonte di umidità. Dal momento che la loro alimentazione si basa sulle piante, è bene mettere qualche pianta di basilico sul davanzale in modo che le cimici siano attratte dall’odore per cui risulta molto facile che cadano nella rete.

Cimici infestanti in casa: cause

Sono diverse le ragioni per cui le cimici infestanti entrano in casa ed è bene cercare di capire quali siano in modo da evitarle e rimediare. Uno dei motivi è dovuto al fatto che questi insetti sono particolarmente attratti dall’umidità e dal cibo, per cui è bene eliminare o ridurre qualsiasi fonte di umidità in modo da tenerle alla larga.

Verso la fine dell’estate, le cimici infestanti cominciano a fare capolino nelle abitazioni proprio perché cominciano a cercare un riparo dal freddo esterno. Non tollerando le temperature che si stanno abbassando del periodo autunnale, entrano in casa per trovare tepore e calore. Proprio per questo si trovano spesso nelle abitazioni, soprattutto intorno alle fonti di luce alla ricerca di calore e caldo.

Inoltre, essendo anche di dimensioni piccole, tendono a cercare riparo in ogni anfratto, che siano le zanzariere o gli scuri delle finestre o porte. Il cambiamento climatico gioca un ruolo estremamente importante per la loro salvaguardia dal momento che le porta ad adattarsi all’ambiente di casa e quindi cercare rifugio nelle abitazioni domestiche che sono il loro habitat perfetto durante il periodo autunno-inverno.

Per correre ai ripari ed evitare le cimici infestanti, si consiglia di chiudere bene qualsiasi finestra o porta, sigillando ogni crepa o fessura dove potrebbero entrare dando fastidio con il loro ronzio. Molto importante anche controllare attentamente la biancheria stesa ad asciugare in quanto possono intrufolarsi proprio in mezzo ai panni.

Cimici infestanti in casa: miglior rimedio

Insieme ai vari rimedi naturali come le piante di basilico, la soluzione migliore per tenere lontano le cimici infestanti è optare per un trattamento casalingo, quale Ecopest Home che è considerato un repellente innovativo, non solo contro questi insetti, ma anche verso zanzare, mosche compreso anche i roditori. L’alternativa migliore agli insetticidi che sono dannosi e nocivi.

Grazie a questo è riconosciuto come il miglior rimedio contro le cimici e altri insetti infestanti. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto che è stato ideato e realizzato con una doppia tecnologia: infatti funziona sia tramite l’interferenza magnetica che gli ultrasuoni che risulta essere impercettibili sia per gli esseri umani che gli animali domestici che si hanno in casa. In questo modo si può godere del relax e della tranquillità della casa tenendo lontano sia le cimici che altri insetti.

Ecopest Home è consigliato anche perché risulta essere sicuro e testato per tutta la famiglia, oltre che essere pratico e portabile. Ha dimensioni piccole e compatte. Copre un raggio d’azione di circa 25 metri quadrati dando una protezione h24 senza il bisogno di additivi chimici. Inoltre, è molto semplice da usare anche per chi non è esperto dal momento che basta attaccarlo alla corrente e accenderlo per godere di ogni privilegio.

Un repellente originale ed esclusivo

