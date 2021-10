Cimici rosse: le cause e come eliminarle dalla casa

Le cimici rosse, come le altre specie, si insinuano in casa in autunno ed è possibile eliminarle efficacemente con rimedi naturali o spegnendo la luce.

Sono diverse le cimici che giungono nelle case durante il periodo autunnale. Dalla classica cimice di colore verde a quella asiatica sino alla nera, ma si trovano anche le cimici rosse che possono essere un pericolo per l’orto. Cerchiamo di capire perché giungono in casa e come eliminarle in maniera definitiva.

Cimici rosse

Come forma, è molto simile alla classica cimice verde, ma le cimici rosse si contraddistinguono proprio per questo colore che hanno. Oltre a questo insetto, vi sono anche altre sottospecie che si distinguono per forma, dimensioni e colore. Rispetto alla cimice verde che ben si conosce, le cimici rosse sono un po’ più piccole.

Oltre che nelle abitazioni, è possibile trovarle anche nel proprio orto o giardino di casa, soprattutto in coltivazioni quali carota, sedano e prezzemolo. Per eliminarle, considerando che sono alquanto fastidiose, non è mai consigliabile usare dei pesticidi in quanto rischiano di creare seri danni. Una soluzione come Ecopest Home o rimedi naturali sono sicuramente il rimedio migliore.

Tendono a nutrirsi soprattutto di linfa e di semi di piante. Nel giardino di casa, è possibile trovarla su piante quali ibiscus, oleandri, tigli, ecc. Proprio come altre tipologie insetti appartenenti alla stessa famiglia, come la verde o l’asiatica, anche le cimici rosse sono innocue per l’uomo e infatti possono volare addosso o anche tra i capelli.

Per combatterle ed eliminarle, bisogna capire quali siano i punti di ingresso della casa, quindi da dove entrano in modo da sigillarli. Un silicone di buona qualità o dello stucco è sicuramente il metodo migliore per tenerle alla larga da finestre oppure porte, i due punti di accesso della casa da dove passano le cimici rosse. Una pulizia accurata del giardino può sicuramente evitare che entrino in casa.

Cimici rosse: cause

La presenza in casa delle cimici rosse è sicuramente dovuta a diversi fattori e cause che è bene conoscere in modo da evitare che possano insinuarsi negli ambienti di casa. Le cimici rosse, proprio come le verdi e le marroni, sono attratte dal calore durante la stagione autunno-inverno e dalla frutta matura in primavera.

Se si è abituati ad avere una ciotola di frutta o delle mele e pere, sicuramente sono particolarmente attratte da questo odore, per cui possono entrare facilmente in casa. Durante il periodo autunnale, cercano sicuramente riparto e tepore dal freddo e dalle temperature che tendono a irrigidirsi verso sera per cui entrano per trovare un po’ di calore.

Nei mesi freddi cercano calore e le abitazioni fungono da letargo per i mesi invernali. proprio per questo, le cimici rosse, ma anche le verdi o asiatiche tendono a nascondersi nei muri, le crepe, le fessure, ma anche in armadi o in spazi che non sono occupati come possono essere le soffitte o le cantine.

Non appena le temperature cominciano a salire, escono dal loro nascondiglio invernale e sono molto più attive. Sono anche molto attratte dalle fonti di luce per cui è bene tenere l’illuminazione esterna al minimo in modo che non possano entrare. Di sera, si consiglia di abbassare le tapparelle in modo che la luce non si irradi dall’esterno.

Cimici rosse: miglior rimedio

Per poter eliminare o allontanare in maniera definitiva le cimici rosse, oltre ad alcuni rimedi naturali, è possibile affidarsi a un dispositivo tecnologico di ultima generazione innovativo. Si tratta di Ecopest Home, un repellente tecnologico che funziona dal momento che sfrutta la doppia tecnologi a interferenza magnetica e ultrasuoni che risulta essere impercettibile sia per gli animali domestici, ma anche gli umani.

Un dispositivo piccolo, compatto non ingombrante che si può mettere in ogni stanza della casa dal momento che non è fastidioso. Un prodotto innocuo da mettere anche nella stanza dei bambini. Grazie a Ecopest Home, è possibile godersi il relax e la tranquillità senza più sentire il fastidio e il ronzio di questi insetti.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecopest Home è molto efficace, non solo per le cimici rosse, ma anche le verdi, le asiatiche, compreso anche altri tipi di insetti e i roditori. Testato e sicuro per la famiglia, portatile, infatti è possibile portarlo anche nell’ufficio. Non ha bisogno di additivi chimici e funziona semplicemente attaccandolo alla presa di corrente.

Protegge h24 e copre un raggio d’azione che si estende fino a 250 metri quadrati.

Per beneficiare di questo dispositivo, essendo originale ed esclusivo, quindi non ordinabile online o nei negozi fisici, l’utente interessato deve collegarsi al sito ufficiale del prodotto, riempir il modulo con i dati personali e inviarlo approfittando dell’offerta di due confezioni di Ecopest Home al costo di 49,90€. Per il pagamento è possibile affidarsi a Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere alla consegna.

