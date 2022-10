Cimici verdi in casa: come allontanarle senza l’uso dei pesticidi chimici

Le cimici verdi possono essere una presenza rara in casa nostra, ma non improbabile. Scopriamo insieme come allontanarle senza l'uso dei pesticidi.

Le cimici verdi in casa possono essere una presenza rara e, nel caso dovessimo scorgerne anche solo una, è importante intervenire per una questione di igiene e sicurezza personale. Scopriamo insieme come farlo, ricorrendo a soluzioni naturali e alternative ai pesticidi chimci.

Cimici verdi in casa

Le cimici verdi si contraddistinguono per un particolare meccanismo di difesa, attraverso il quale emanano un cattivo odore, necessario ad allontanare i predatori, nel caso in questi insetti avvertissero una minaccia.

Esistono specie diverse di cimici, alcune, come le cimici verdi, anche estremamente importanti per l’ecosistema. Questi parassiti, in genere, non sono vettori di malattie infettive e non sono un pericolo per la salute dell’uomo. Tuttavia, nel caso particolare delle cimici verdi, queste proliferano nei luoghi in cui vi è molta vegetazione e, pertanto, monitorare la situazione e prendere provvedimenti nel caso in cui si dovesse notare un’invasione è importante per una questione di igiene e sicurezza personale.

Cimici verdi in casa: cause

Le cimici verdi, di solito, si trovano sulle piante, ma non è raro che possano entrare anche in casa nostra. Le ragioni possono essere tantissime, ma non sono le stesse che sono tipiche di altri insetti, i quali intendono la nostra casa come un rifugio sicuro in cui trascorrere il letargo, trovare acqua e cibo. Al contrario, le cimici verdi si trovano dove vi è vegetazione, pertanto, se in casa, nel bel mezzo della vostra tavola, piazzate un bel cesto di frutta, sappiate che quella frutta, ad esempio, è motivo di attrazione per le cimici verdi.

Una pulizia poco accurata della casa, secondo una simile prospettiva, non è la ragione principale per cui si può assistere ad un’invasione di cimici verdi in casa, sebbene poi l’igiene sia estremamente importante. Tuttavia, adottare degli accorgimenti onde evitare questo spiacevole inconveniente resta, in ogni caso, importante.

Cimici verdi in casa: miglior rimedio

Le cimici verdi in casa possono essere una presenza rara e quando succede è necessario intervenire. Anche nel caso in cui dovessimo scorgere un solo insetto è importante intervenire perché quel singolo insetto può richiamare l’attenzione degli altri insetti.

Come anticipato anche nella premessa, le cimici verdi sono estremamente importanti per l’ecosistema ed è pertanto necessario individuare un metodo grazie al quale allontanarle e tenerle lontane dalle nostre case, tuttavia, senza nuocere loro. I pesticidi chimici non sono un’opzione valida, da un lato, per non uccidere le cimici verdi, dall’altro, per tutelare la nostra salute, viste le conseguenze che i pesticidi chimici possono avere su di noi, soprattutto se usati a lungo nel tempo.

Ecopest è la prima soluzione sulla quale fare affidamento per allontanare e tenere lontane le cimici verdi dalle nostre case, ma anche altre specie di insetti e i roditori. Ecopest è un vero e proprio dispositivo tecnologico, che sfrutta l’emanazione di radiazioni a bassa frequenza e interferenza magnetica per allontanare le cimici verdi dalle nostre abitazioni, tuttavia senza danneggiare loro o noi o i nostri amici a quattro zampe. Come? Semplicemente rendendo la nostra casa un posto eccessivamente rumoroso per loro.

