Cina: Acerbo (Prc), 'oggi a summit internazionale con Xi Jinping'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Oggi il segretario di Rifondazione comunista-Sinistra europea, Maurizio Acerbo, parteciperà a a un summit internazionale organizzato dal Partito comunista cinese, tramite collegamento video. È previsto l'intervento di Xi Jinping, segretario generale del Pcc e presidente cinese, che terrà un discorso programmatico.

"Partecipo a questo incontro -spiega Acerbo- per esprimere il nostro netto no alla nuova guerra fredda. L'Italia e l'Ue invece di allinearsi alle pretese statunitensi di dominio planetario dovrebbero svolgere un ruolo autonomo di pace e cooperazione. La penso come Bernie Sanders che ha criticato la politica di Biden contro la Cina. Siamo sommersi in un clima di propaganda di guerra a cui bisogna opporsi con scelte di pace".

All'incontro -riferisce un comunicato- parteciperanno più di 500 partiti di 160 Paesi di tutto il mondo.

Il tema del vertice è "Per il benessere del popolo: la responsabilità dei partiti politici" ed è stato convocato nell'ambito del centenario del Pcc.