Spettacolo horror al circo in Cina: acrobata precipita e perde la vita davanti agli spettatori.

Tragedia nel corso di uno spettacolo circense a Hougao, nella provincia di Anhui, in Cina, dove un’acrobata è morta a seguito dell’esecuzione di un’esibizione molto pericolosa a mezz’aria insieme a suo marito. La donna è precipitata nel vuoto davanti agli sguardi attoniti del pubblico.

Incidente mortale nel corso di uno spettacolo circense in Cina. Le autorità aprono un’inchiesta

La performance prevedeva che la coppia venisse sollevata tramite una gru, per poi ruotare. È qui però che la donna ha perso la presa ed è precipitata al suolo. Il fatto è stato riportato da Daily Beast, spiegando come in Cina stia andando virale il video della caduta, ripresa da alcuni presenti.

L’episodio ha suscitato molto clamore in patria ed ha infuocato il dibattito relativo alla sicurezza degli spettacoli circensi. La vittima, di nome Sun Moumou, è stata trasportata in ospedale in condizioni disperate, dove è poi deceduta. Lo spettacolo, insieme alle successive repliche, è stato annullato.

Ad intervenire su quanto accaduto è stata la società che gestisce lo spettacolo, Anhui Yaxi Performing Arts Media, è stata multata dell’equivalente di circa 6.500 euro per aver tenuto spettacoli commerciali senza approvazione.

Le autorità locali hanno aperto un’inchiesta e sono al lavoro per accendere qualche riflettore in più sull’incidente, e per alcuni aspetti che parrebbero poco chiari.