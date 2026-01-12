Cina agli Usa: basta blocco e coercizioni contro Cuba

Pechino, 12 gen. (askanews) – La Cina invita gli Stati Uniti a fermare immediatamente il blocco e le sanzioni contro Cuba, dopo che il presidente Usa Donald Trump ha annunciato l’intenzione di interrompere ogni flusso di petrolio e denaro verso l’isola, in seguito alla caduta del principale alleato di L’Avana, l’ex leader venezuelano Nicolàs Maduro.

Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese: “La Cina sostiene con fermezza Cuba nella difesa della propria sovranità e sicurezza nazionale e nell’opposizione a ogni interferenza esterna. Invitiamo ancora una volta gli Stati Uniti a cessare immediatamente il blocco, le sanzioni e qualsiasi forma di coercizione contro Cuba, e ad adottare più iniziative che favoriscano la pace e la stabilità nella regione”.