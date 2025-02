Cina: aumento dazi non serve a nessuno, dialogo con Usa

Roma, 5 feb. (askanews) – Una guerra commerciale tra Usa e Cina non farebbe bene a nessuno, per cui Pechino e Washington hanno bisogno di dialogo e consultazioni, non di aumenti unilaterali dei dazi. Lo ha affermato oggi il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian nella quotidiana conferenza stampa a Pechino.

“Quando i leader dei due paesi hanno tenuto una conversazione il 17 gennaio, la Cina ha chiarito la sua posizione di principio ed entrambe le parti hanno raggiunto un’intesa fondamentale sullo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa”, ha detto Lin. “Ciò di cui c’è bisogno – ha continuato – ora non è un aumento unilaterale dei dazi, ma dialogo e consultazioni basate sull’uguaglianza e sul rispetto reciproco”.

La risposta della Cina ai dazi statunitensi è “necessaria” per proteggere i legittimi diritti e interessi di Pechino, ha affermato ancora il portavoce.

Ieri, il consigliere per il commercio della Casa bianca Peter Navarro ha affermato in un evento pubblico organizzato da Politico che il presidente Usa avrebbe avuto in giornata una conversazione telefonica con la sua controparte cinese Xi Jinping. In seguito, Trump ha affermato che parlerà con Xi al momento opportuno e ha aggiunto che “non ha fretta” di farlo.