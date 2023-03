Cina: Banca centrale immette liquidità per 29 mld di dollari

Cina: Banca centrale immette liquidità per 29 mld di dollari

Pechino, 29 mar. (Adnkronos/Xinhua) – La Banca centrale cinese ha continuato a immettere fondi nel sistema finanziario attraverso operazioni di mercato aperto mercoledì. La People's Bank of China ha dichiarato sul suo sito web di aver effettuato 200 miliardi di yuan (circa 29 miliardi di dollari) di operazioni di pronti contro termine a sette giorni a un tasso di interesse del 2%. Secondo la Banca centrale, l'operazione ha lo scopo di mantenere stabile la liquidità nel sistema bancario alla fine di questo trimestre. Un pronto contro termine è un processo in cui la Banca centrale acquista titoli dalle banche commerciali attraverso un'asta, con l'accordo di rivenderli in futuro.