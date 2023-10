Cina: Belloni, 'notizia su mancate informazioni a Meloni mi lascia attonita'**

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "L'altro giorno sono rimasta totalmente attonita di fronte a un articolo di giornale nel quale si diceva, non so da quale fonte, che la presidente Meloni non era stata informata dai servizi segreti sulle attività della Cina, come se io dovessi pubblicare q...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "L'altro giorno sono rimasta totalmente attonita di fronte a un articolo di giornale nel quale si diceva, non so da quale fonte, che la presidente Meloni non era stata informata dai servizi segreti sulle attività della Cina, come se io dovessi pubblicare quello che scrivo sulla Cina al presidente del Consiglio. Mi sembra veramente che siamo un paese piuttosto originale da questo punto di vista. Tra l'altro il giorno prima le avevo mandato un rapporto, quindi la cosa era anche divertente da questo punto di vista…". Così la direttrice generale del Dis Elisabetta Belloni, ricevendo alla Camera il "Premio Francesco Cossiga per l'intelligence 2023".