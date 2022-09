Cina, bus di positivi verso la quarantena si ribalta in autostrada: 27 morti

27 morti e 20 feriti in seguito ad un ribaltamento di un autobus in Cina: stava trasportando positivi al Covid-19 verso la zona di quarantena.

Ben 27 persone sono morte in Cina, coinvolte in un terribile incidente in autobus.

Il mezzo si stava dirigendo verso una zona adibita alla quarantena, come vuole la legge di Pechino, per i contagiati da Covid-19. L’autobus si è ribaltato su una superstrada nella provincia di Guizhou, come spiegato da una breve dichiarazione della polizia della contea di Sandu, che però non ha accennato al motivo del trasferimento.

Ciò è avvenuto perché la Cina continua a mantenere la politica “Covid-Zero”, che isola le persone infette e i contatti stretti per cercare di contenere la diffusione della malattia.

L’autobus si è ribaltato verso le ore 02:40 del mattino.

47 i passeggeri a bordo che viaggiavano verso la quarantena

Secondo i media locali, l’autobus stava trasportando un totala di 47 persone, autista compreso. In 27 sono morti nell’incidente, mentre le altre 20 sono rimaste ferite e si trovano adesso in ospedale.

Il quotidiano cinese Caixin fa sapere che la polizia ha confermato che i passeggeri erano «persone legate all’epidemia da Covid», portate da Guiyang, il capoluogo di provincia, alla contea di Lido, che si trova a circa 200 chilometri di distanza.