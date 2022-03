Cina, cade aereo con 132 persone: giù di 8mila metri in 3 minuti

Roma, 21 mar. (askanews) – Queste immagini aeree mostrano il luogo in cui è precipitato il Boeing 737 della compagnia China Eastern con a bordo 132 persone. L’aereo era decollato da circa un’ora e mezza da Kunmig, diretto a Canton, prima di scomparire dai radar in una zona montagnosa nel sud della Cina. Secondo il sito specializzato Flightradar in soli 3 minuti è caduto per quasi 8mila metri.

La compagnia aerea China Eastern Airlines ha annunciato la sospensione di tutti i voli operati con Boeing 737-800.