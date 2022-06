Milano, 28 giu. (askanews) – La Cina sta affrontando una ondata di calore con temperature fino a 42 gradi, così come molti altri Paesi nel mondo, Italia compresa, segno tangibile delle conseguenze dei cambiamenti climatici sul Pianeta.

In molti per rinfrescarsi cercano refrigerio nelle piscine come questa di Zhengzhou dove si sono tuffate migliaia di persone contemporaneamente.