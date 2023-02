Terribile incidente mortale in una miniera di Alxa Zuoqi, in Cina. A causa del crollo sono morte 4 persone e almeno 50 risultano ancora intrappolate.

Cina, crollo miniera di carbone: 4 morti e almeno 50 persone intrappolate

Un terribile incidente mortale si è verificato nella cava mineraria carbonifera di Alxa Zuoqi, nella Cina settentrionale. Secondo una prima ricostruzione, sulla base delle testimonianze, una parete della miniera avrebbe ceduto, schiacciando alcuni operai. Le vittime per il momento sono 4, ma purtroppo il bilancio potrebbe aumentare.

Ci sono oltre 50 persone disperse, probabilmente intrappolate sotto le macerie. Nella miniera lavoravano circa 600 persone. Gli operai rimasti sepolti sarebbero operatori di escavatrici e camion per il trasporto del materiale estratto. Secondo il Global Times, il crollo interesserebbe circa 400 metri di una parete alta 180 metri.

Le cause del crollo della miniera

La causa dell’incidente potrebbe essere l’eccessiva profondità della miniera a cielo aperto, ma per il momento non è ancora stato ufficializzato, anche perché non è chiaro se siano stati infranti i protocolli di sicurezza.

Alcune fonti del Global Times hanno riportato che la miniera era in condizioni economiche difficili, tanto da essere stata messa per 13 volte in una lista di “debitori inadempienti“. Nel 2022 aveva un arretrato di 1.16 milioni di dollari in tasse. L’agenzia di stampa Xinhua News ha riportato che sono arrivati 334 soccorritori sulla scena, oltre a 129 veicoli per il salvataggio e 9 esperti di sicurezza, che si occuperanno di rendere sicure le operazioni di salvataggio evitando ulteriori crolli.

Ci sono anche 15 ambulanze e 45 medici.