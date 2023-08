Cina, Della Vedova (+Europa):errore aderire a Via della Seta

Roma, 2 ago. (askanews) – “Lega e 5Stelle fecero un errore in passato a firmare il memorandum della Via della Seta, anche perché la Cina adesso è un’autocrazia. Si deve trovare il modo di stabilire con Pechino un rapporto commerciale, ma senza diventare partner politici. L’Unione europea dovrebbe avere una voce sola con la Cina, ma purtroppo prevalgono i sovranismi dei singoli paesi e questo è deleterio”, lo ha detto questa mattina l’onorevole Benedetto Della Vedova, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher

Post. E sul rapporto Italia-Usa: “Secondo me la Meloni sta sperando che vinca Biden le prossime presidenziali USA, perché con Trump sarebbe difficile allinearsi”. E ha concluso: “Sul Pnrr la relazione di Fitto è stata deludente, non è chiaro come verranno finanziate le opere non coperte dal Piano, parliamo di

lavori per ben 16 miliardi di euro”.