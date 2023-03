Cina: diplomazia Pechino, 'patto Aukus minaccia per diffusione armi nucleari'

Cina: diplomazia Pechino, 'patto Aukus minaccia per diffusione armi nucl...

Cina: diplomazia Pechino, 'patto Aukus minaccia per diffusione armi nucl...

Cina: diplomazia Pechino, 'patto Aukus minaccia per diffusione armi nucl...

Pechino, 9 mar. (Adnkronos) - l patto militare Aukus (Australia, Regno Unito e Stati Uniti) costituisce una minaccia per la proliferazione di armi nucleari. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, spiegando che "la Cina ritiene che la cooperazione tra i tre Paesi ra...

Pechino, 9 mar. (Adnkronos) – l patto militare Aukus (Australia, Regno Unito e Stati Uniti) costituisce una minaccia per la proliferazione di armi nucleari. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, spiegando che "la Cina ritiene che la cooperazione tra i tre Paesi rappresenti un serio rischio di diffusione delle armi nucleari, eserciti influenza sul sistema internazionale di non proliferazione nucleare e incoraggi la corsa agli armamenti".

Il diplomatico cinese ha invitato Australia, Canada e Stati Uniti a rinunciare alla "mentalità della guerra fredda" e ad impegnarsi maggiormente per mantenere la pace e la stabilità nella regione. L'Australia ha annunciato la costruzione della propria flotta a propulsione nucleare nel settembre 2021, subito dopo la formazione del patto Aukus. Canberra ha successivamente annunciato l'intenzione di acquisire due sottomarini a propulsione nucleare fabbricati negli Stati Uniti per sostituire i suoi obsoleti sottomarini diesel-elettrici.

Come afferma il governo australiano, questa mossa aiuterà il paese ad avviare la modernizzazione della sua flotta sottomarina prima del 2038, quando il primo sottomarino a propulsione nucleare costruito nell'ambito del patto Aukus dovrebbe entrare in servizio e sviluppare il potenziale militare richiesto per contenere la crescente attività della Cina nella regione indo-pacifica.