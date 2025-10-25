Cina e Stati Uniti avviano nuovi negoziati commerciali

Joint Base Andrews (Usa), 25 ott. (askanews) – Cina e Usa avviano nuovi negoziati commerciali. Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump è partito venerdì per l’Asia, per vedere la controparte cinese Xi Jinping in Corea del Sud l’ultimo giorno del suo viaggio nella regione, nel tentativo di siglare un accordo per porre fine alla guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali.

Visiterà anche Malesia e Giappone nel suo primo tour in Asia da quando è tornato alla Casa Bianca a gennaio, in epoca di dazi.

Mentre lasciava Washington, Trump ha aggiunto alle già molte speculazioni che nella penisola coreana, potrebbe incontrare Kim Jong Un per la prima volta dal 2019, quando lo vide durante la sua prima presidenza.

“Mi piacerebbe, non lo so, lui sa che andremo lì”, ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. “Non lo so, glielo facciamo sapere, lui sa che ci andrò. Mi piacerebbe (incontrarlo), vado molto d’accordo con lui”.

Poi a bordo dell’Air Force One avrebbe detto pure che la Corea del Nord è “una sorta di potenza nucleare”.

La prima tappa di Trump sarà la Malesia, dove arriverà domenica, per il vertice dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), un incontro che Trump ha saltato diverse volte durante il suo primo mandato. Trump è pronto a firmare un accordo commerciale con la Malesia, ma, cosa ancora più importante, supervisionerà la firma di un accordo di pace tra Thailandia e Cambogia, mentre prosegue la sua corsa al Premio Nobel per la Pace. Possibile anche un incontro con il presidente brasiliano Luiz Inàcio Lula da Silva.