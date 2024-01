Cina: "Evitare rappresaglie" in M.O. dopo uccisione 3 soldati Usa

Pechino, 30 gen. (askanews) - La Cina ha invitato tutti gli attori internazionali e regionali in Medio Oriente alla moderazione e ad evitare un'ulteriore escalation delle tensioni dopo l'uccisione di tre soldati americani in una base in Giordania nella notte fra domenica e lunedì, in un attacco con...

Pechino, 30 gen. (askanews) – La Cina ha invitato tutti gli attori internazionali e regionali in Medio Oriente alla moderazione e ad evitare un’ulteriore escalation delle tensioni dopo l’uccisione di tre soldati americani in una base in Giordania nella notte fra domenica e lunedì, in un attacco con droni in cui sono stati feriti altri 30 soldati. Il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Wang Wenbin ha chiesto di rafforzare “dialogo e comunicazione” per evitare “un circolo vizioso di ritosioni”.