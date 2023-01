Home > Video > Cina, folla in stazione per le prime vacanze senza restrizioni Cina, folla in stazione per le prime vacanze senza restrizioni

Milano, 16 gen. (askanews) – Una folla di viaggiatori accalcati alla stazione di Hangzhou, nella Cina orientale. Mentre nel paese asiatico continuano a crescere le morti per Covid, milioni di persone si dirigono verso le stazioni ferroviarie per tornare a casa in occasione della prima vacanza del capodanno lunare senza restrizioni di viaggio dal 2020.

