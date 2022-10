Cina: in terzo trim. Pil +3,9%, Pechino può mancare target 2022 a 5,5%

Roma, 24 ott. -(Adnkronos/Dpa) – Nel terzo trimestre l'economia cinese è cresciuta del 3,9% del 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha comunicato l'ufficio statistico di Pechino, diffondendo un dato che avrebbe dovuto essere pubblicato nei giorni del congresso del Partito Comunista martedì, ma che è stato invece rimandato senza fornire giustificazioni.

Dopo una crescita di appena lo 0,4% nel trimestre precedente, la seconda economia mondiale continua a subire le conseguenze della politica Zero Covid e della crisi immobiliare: inoltre gli elevati livelli di indebitamento delle imprese e la debole domanda interna stanno rallentando l'economia del Paese.

Alla luce di questo dato il governo di Pechino povrebbe mancare l'obiettivo di crescita del 5,5% fissato per il 2022. La Banca mondiale prevede una crescita solo del 2,8% per la Cina per l'intero anno.