Terribile incidente stradale nella provincia del Jiangxi, nel Sudest della Cina.

Il bilancio è di 17 morti e 22 feriti. Lo ha riferito l’emittente statale Cctv, citando le autorità locali.

Cina, incidente stradale: 17 morti e 22 feriti

17 persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite in un terribile incidente stradale avvenuto nella provincia di Jiangxi, nella Cina orientale. Un bilancio davvero drammatico. Le informazioni sono state riportate dall’emittente statale Cctv, che ha citato le autorità locali e ha sottolineato che al momento è in corso un’inchiesta per riuscire a capire le cause di questa terribile tragedia.

“L’incidente ha causato 17 vittime, 22 persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale” ha precisato l’emittente.

L’avviso della presenza della nebbia

La polizia stradale di Nanchang ha emesso un avvertimento per gli automobilisti riguardo la presenza di “nebbia” nella zona, un’ora dopo la diffusione della notizia dell’incidente. “La visibilità alla guida è precaria, si prega di utilizzare fendinebbia. Rallentare, guidare lentamente, mantenere una distanza di sicurezza dall’auto che precede, evitare i pedoni e non cambiare corsia o andare avanti” hanno avvisato.

L’incidente più grave e più recente risale a settembre, quando 27 persone sono morte nello schianto di un autobus che stava trasportando un gruppo di persone destinate alla quarantena nella provincia di Guizhou, nel Sud-Ovest del Paese.