Roma, 2 set. (askanews) – Lunghe file dei residenti di Chengdu per sottoporsi ai tamponi dopo che la città cinese è entrata in lockdown in seguito alla scoperta di un centinaio di casi di Covid-19.

Preso d’assalto il mercato cittadino per fare scorte di cibo, con la paura di restare isolati in casa settimane per la politica zero Covid della Cina.