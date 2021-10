Cina, maratona di Pechino rinviata come quella di Wuhan: si temono nuovi focolai

Anche la maratona di Pechino è stata rinviata dopo l'insorgenza di alcuni focolai legati al Covid: era in programma per il 31 ottobre.

Dopo quella di Wuhan disdetta a pochi giorni dal via, anche la maratona di Pechino in programma il 31 ottobre è stata rinviata: le autorità temono l’insorgenza di nuovi focolai legati al Covid a poco più di 100 giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Maratona di Pechino rinviata

Si tratta del secondo evento sportivo di massa che la Cina rinvia a data da destinarsi a causa della diffusione dell’infezione. La Commissione sanitaria nazionale ha riferito, nei suoi aggiornamenti quotidiani, che nella giornata di domenica 24 ottobre sono stati rilevati altri 35 contagi a trasmissione domestica.

In vista dei Giochi, le autorità cinesi hanno dunque scelto di optando per la massima cautela in modo da contenere i contagi entro un valore prossimo allo zero.

La risalita dei casi, iniziata circa dieci giorni prima, si ritiene essere legata ad una coppia di turisti che si trovava a Shanghai prima di volare a Xi’an, nel Gansu e poi nella Mongolia interna.

Maratona di Pechino rinviata: freni al turismo

Per questo le autorità hanno annunciato la sospensione dei gruppi turistici interprovinciali in cinque aree in cui sono stati rilevati casi, tra cui proprio Pechino. Alcune città, come Lanzhou, e parti della Mongolia Interna, hanno deciso di non effettuare i servizi di autobus e taxi e hanno chiuso i siti turistici.