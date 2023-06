I visitatori di un parco di divertimenti in Cina se la sono vista brutta dopo che le montagne russe sono rimaste ferme per un blackout.

Quello che avrebbe dovuto essere un momento di svago si è rivelato per diversi visitatori di un parco divertimenti in Cina un vero e proprio incubo. Le montagne russe sono rimaste ferme per diversi minuti a seguito di un blackout. Il risultato è che chi si trovava in quegli sfortunati momenti sopra la giostra, è rimasto a testa in giù per circa trenta minuti.

Cina, Montagne russe rimangono bloccate a seguito di un black out: cosa è successo

La vicenda – si legge dal Corriere della Sera – ha avuto luogo all’interno del Nandaihe International Amusement Center di Qinhuangdao, parco di di divertimenti, sito nella provincia di Hebei in Cina. Nel filmato che è stato diffuso in rete è possibile notare che i passeggeri della giostra sono fermi nel punto più alto, in attesa di fare una delle vorticose discese.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sul posto sono intervenuti gli addetti del parco di divertimenti che hanno provveduto a trarre in salvo i passeggeri che per fortuna sono risultati illesi anche se lo spavento potrebbe essere stato tanto. Lo scorso ottobre all’interno del parco divertimenti Europa-Park, in Germania, diverse persone sono rimaste bloccate appena dopo che la giostra aveva iniziato la sua salita. Anche in quel caso gli addetti preposti avevano evacuato le montagne russe.