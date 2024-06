Cina: no a pressioni contro vertice di pace per l'Ucraina

Pechino, 3 giu. (askanews) – La Cina nega le accuse del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj secondo cui sta lavorando per impedire ad altri paesi di partecipare al vertice di pace programmato sulla guerra in Ucraina. “Per quanto riguarda i colloqui di pace, la posizione della Cina è giusta e corretta. Non prende di mira nessun paese terzo e, naturalmente, non mira evitare che la Svizzera ospiti questo vertice per la pace” ha detto Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese.