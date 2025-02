Cina: no al piano Trump dello spostamento dei palestinesi da Gaza

Roma, 5 feb. (askanews) – La Cina è contraria a “spostamenti forzati” di massa dei palestinesi da Gaza e all’idea del presidente Usa Donald Trump che l’America prende il controllo della Striscia. Lo ha chiarito oggi il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian nella quotidiana conferenza stampa a Pechino.

Pechino ha sempre ritenuto che “i palestinesi debbano governare la Palestina” come principio fondamentale per la fase postbellica a Gaza, ha detto Lin. “Ci opponiamo – ha continuato – allo spostamento forzato e al trasferimento della popolazione a Gaza e speriamo che tutte le parti interessate considerino il cessate il fuoco a Gaza e la gestione postbellica come un’opportunità per riportare la questione palestinese sulla giusta via di una risoluzione politica basata sulla ‘soluzione a due stati’, al fine di raggiungere una pace duratura in Medio Oriente”.