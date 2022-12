Cina, Pechino: la situazione epidemica Covid è sotto controllo

Milano, 28 dic. (askanews) – “Tutti i paesi subiscono adattamenti quando adeguano la loro politica Covid. La Cina non fa eccezione. Attualmente la situazione epidemica della Cina è tutta prevedibile e sotto controllo. Pechino è la prima città a superare il picco (di infezioni), il lavoro e la vita stanno tornando alla normalità ora. Le autorità cinesi hanno anche condotto valutazioni scientifiche e fatto i preparativi necessari per una possibile ondata in altre province e città.

(Noi) abbiamo piena fiducia nel garantire una transizione regolare e ordinata”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin.

