Cina, Peng Shuai parla ai Giochi e nega ancora le accuse di abusi

Roma, 7 feb. (askanews) – Ha negato per la seconda volta di aver subito abusi la tennista cinese Peng Shuai. E’ tornata a parlare a Pechino, durante le Olimpiadi, nella sua prima intervista con i media occidentali da quando ha accusato l’ex vice premier cinese Zhang Gaoli di averla costretta a fare sesso.

Al quotidiano francese L’Equipe ha detto di essere grata per la preoccupazione internazionale, ma ha specificato: “Vorrei sapere: perché tanta preoccupazione.

Non ho mai detto che qualcuno mi ha aggredito sessualmente”.

È la seconda volta che ritratta le accuse fatte lo scorso novembre con un post sui social, seguito alla sua “scomparsa” per giorni, nella preoccupazione generale nella comunità sportiva internazionale e non solo.

Nell’intervista la tennista ha spiegato che “quel post ha dato origine a un enorme malinteso nel mondo esterno. Spero che il suo significato – ha detto – non venga più distorto.

E spero anche che non si aggiunga altro clamore a questo”.

Ma le sue dichiarazioni, proprio durante i già discussi Giochi in Cina, lasciano molti perplessi.

“Penso che abbiamo anche bisogno di ascoltarla e di leggere quello che sta dicendo – ha sottolineato il portavoce del Comitato Olimpico Mark Adams – ne abbiamo discusso, siamo stati in contatto con lei, rimarremo in contatto con lei, l’abbiamo incontrata di persona, l’abbiamo invitata a venire in Europa e ci incontreremo ancora qui. Penso che possiamo dire che stiamo facendo tutto il possibile per assicurarci che la situazione sia davvero questa e che sia felice”.