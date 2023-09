Cina: quasi 300.000 persone evacuate a causa del passaggio del tifone Haikui

Pechino, 7 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Circa 300.000 persone sono state evacuate nella provincia cinese del Fujian, situata nell'est del Paese, a causa del passaggio del tifone 'Haikui', l'undicesimo a colpire quest'anno il gigante asiatico. Almeno 294.100 residenti sono stati temporaneamente sfollati dalle loro case a causa delle piogge provocate dal tifone, che ha colpito quasi 1,6 milioni di abitanti della provincia e ha causato danni materiali a più di 2.500 case, come riportato dall'agenzia di stampa cinese Xinhua.

Il tifone ha provocato forti piogge sulle zone costiere del Fujian da quando si è abbattuto martedì, mentre ieri ha scaricato 250 litri per metro quadrato di pioggia in 65 città in 15 contee, con il massimo delle precipitazioni a Gaishan, dove sono caduti circa 550 litri di pioggia per metro quadrato.

Le autorità hanno mobilitato quasi 60mila persone per rispondere all'emergenza, mentre il dipartimento meteorologico provinciale ha avvertito che si prevede che piogge torrenziali continueranno per almeno due giorni in varie parti della provincia.