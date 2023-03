Cina-Russia: Putin, 'grandi aspettative da incontro'

Mosca, 20 mar. (Adnkronos) - "Grandi aspettative" per i colloqui con il presidente cinese Xi Jinping in programma oggi. In un articolo scritto sul Quotidiano del Popolo, il presidente russo Vladimir Putin mostra di non avere dubbi che l'incontro darà "un nuovo potente impu...

Mosca, 20 mar. (Adnkronos) – "Grandi aspettative" per i colloqui con il presidente cinese Xi Jinping in programma oggi. In un articolo scritto sul Quotidiano del Popolo, il presidente russo Vladimir Putin mostra di non avere dubbi che l'incontro darà "un nuovo potente impulso all'intera gamma della cooperazione bilaterale".

Nell'articolo "Russia e Cina – una partnership che guarda al futuro", pubblicato dal quotidiano cinese, il capo dello Stato russo ha ringraziato Pechino per la sua posizione equilibrata sulla situazione in Ucraina e ha annunciato l'apertura di Mosca “ad una soluzione politico-diplomatica della crisi ucraina”. Inoltre, il presidente russo ha accusato la NATO di non essere in contatto con la realtà, il che, a suo avviso, è evidenziato dalle richieste dell'alleanza alla Federazione Russa nel contesto del conflitto in Ucraina.

Putin ha anche espresso la fiducia che il fatturato commerciale tra Russia e Cina supererà la soglia dei 200 miliardi di dollari quest'anno. Allo stesso tempo, ha scritto, è importante che "la quota di regolamenti in valute nazionali stia crescendo nel commercio reciproco e le nostre relazioni stiano diventando sempre più sovrane".