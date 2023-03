Cina-Russia, Xi a Mosca da Putin: "Ecco il piano per la pace"

(Adnkronos) – Inizia oggi, lunedì 20 marzo, il viaggio del presidente cinese Xi Jinping in Russia. Viaggio che durerà fino a mercoledì 22. Ma Xi incontrerà già oggi il presidente russo Vladimir Putin: .

CIna

Le relazioni russo-cinesi hanno attraversato periodi difficili nel corso della loro storia, ma alla fine si sono dimostrate forti, ha dichiarato il leader cinese Xi Jinping in un'intervista al quotidiano russo Rossiyskaya gazeta ripresa dall'agenzia Tass. "La Cina e la Russia hanno trovato un giusto percorso di interazione tra Stati", ha dichiarato ancora sottolineando: "Questo è essenziale per far sì che la relazione resista alla prova delle mutevoli circostanze internazionali, una lezione confermata sia dalla storia che dalla realtà".

"La Cina ha sempre sostenuto una posizione obiettiva e imparziale. Non esiste una soluzione semplice a un problema complesso", ha affermato ancora Xi Jinping a poche ore dalla sua visita a Mosca. "Siamo convinti che una via d'uscita razionale dalla crisi ucraina e un percorso verso una pace duratura e la sicurezza universale nel mondo saranno trovati se tutti saranno guidati dal concetto di sicurezza comune, integrata, congiunta e sostenibile, continuando il dialogo e le consultazioni in modo equo, prudente e pragmatico", la posizione del presidente cinese. "Dallo scorso anno, c'è stata un'escalation complessiva della crisi ucraina. La Cina ha sempre sostenuto una posizione obiettiva e imparziale basata sul merito della questione e ha promosso attivamente colloqui di pace . Ho avanzato diverse proposte: vale a dire, osservare gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, rispettare le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutti i paesi, sostenere tutti gli sforzi che favoriscono la soluzione pacifica della crisi e garantire la stabilità dell'industria e dell'approvvigionamento globali Catene. Sono diventati i principi fondamentali della Cina per affrontare la crisi ucraina", ha illustrato Xi.

"Non molto tempo fa, abbiamo reso nota la posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi ucraina, che tiene conto delle legittime preoccupazioni di tutte le parti e riflette la più ampia comprensione comune della comunità internazionale sulla crisi", le parole di Xi Jinping. "Non esiste una soluzione semplice a un problema complesso. Riteniamo che finché tutte le parti abbracceranno la visione di una sicurezza comune, globale, collaborativa e sostenibile e perseguiranno un dialogo e una consultazione equilibrati, razionali e orientati ai risultati, troveranno un modo ragionevole per risolvere la crisi e un ampio percorso verso un mondo di pace duratura e sicurezza comune".

Putin

"La Russia accoglie con favore la disponibilità della Cina ad aiutare a risolvere la crisi in Ucraina", ha detto Putin apprestandosi ad accogliere Xi Jinping. "La Russia – ha detto ancora al Quotidiano del Popolo – è grata alla Cina per una linea equilibrata sulla situazione in Ucraina, per aver compreso i retroscena e le vere ragioni".

"La visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca è una pietra miliare, a conferma della natura speciale delle relazioni tra i nostri due Paesi", ha affermato Putin. "Le relazioni tra Russia e Cina sono oggi la pietra angolare della stabilità globale e un modello di cooperazione armoniosa", sottolinea. "Il gasdotto Power of Siberia tra Russia e Cina – ha aggiunto Putin – è diventato 'l'affare del secolo' per le sue dimensioni".

Nel corso della sua intervista, il presidente russo ha spiegato che "la Nato sta cercando di espandere le sue attività a livello globale e penetrare nella regione Asia-Pacifico". La Nato, sostiene Putin, "vuole dividere l'Eurasia per contenere la Federazione Russa e la Cina, ma questo non accadrà".

Per Putin, che ieri si è recato , "il sistema geopolitico sta ora subendo cambiamenti cardinali: l'architettura della sicurezza e della cooperazione internazionale viene smantellata". La politica statunitense di doppio contenimento di Russia e Cina, aggiunge, "sta diventando più risoluta".

"La Russia è aperta a una soluzione politica e diplomatica della crisi ucraina. Tuttavia, nell'aprile 2022, i colloqui di pace non sono stati fermati da noi. Il futuro del processo di pace dipende esclusivamente dalla disponibilità per una conversazione seria, tenendo conto delle attuali realtà geopolitiche", dice il leader del Cremlino.