Cina scopre acqua sulla Luna: i risultati della missione Chang'e-5

Deposito di acqua sulla Luna. La straordinaria scoperta appartiene alla missione Chang’e-5 di un gruppo di scienziati cinesi: dall’analisi dei campioni riportati sulla Terra, gli stessi hanno identificato una massiccia presenza idrica sul satellite naturale del nostro Pianeta.

Si tratterebbe di un deposito enorme

Ancora in via di definizione, la quantità di acqua stimata dovrebbe aggirarsi tra i 300 miliardi e i 270 trilioni di chilogrammi, racchiusa in piccolissime sfere di vetro generate dall’impatto di asteroidi. Queste entità circolari sarebbero sparse in tutta la regolite lunare, ovvero l’insieme di sedimenti, polvere e frammenti di materiale che ricopre la superficie del satellite della Terra. Già rilevata da diverse missioni spaziali precedenti, la presenza di acqua sulla Luna scoperta della Cina ha tuttavia una valenza superiore poiché è in grado di spiegare il peculiare ciclo dell’acqua che si verifica sulla sua faccia illuminata, con l’elemento disperso nello spazio sotto l’azione della radiazione solare. Sulla base di queste informazioni, lo stesso materiale idrico potrà in futuro essere estratto dalla regolite ed essere trasformato in acqua potabile e carburante per razzi e basi lunari (la cui costruzione è considerata propedeutica alla conquista di Marte).

Gli scienziati della scoperta

La scoperta del gigantesco deposito idrico sulla superficie lunare è merito del team di ricerca guidato da scienziati dell’Istituto di Geologia e Geofisica (IGG) dell’Accademia Cinese delle Scienze, che ha lavorato in concerto con gli scienziati della Scuola di Scienze della Terra e Ingegneria dell’Università di Nanchino, del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Manchester (Regno Unito), dell’Università di Scienza e Tecnologia della Cina e altri istituti.