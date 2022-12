Cina, si formano le code fuori dalla clinica della febbre

Milano, 21 dic. (askanews) –

Milano, 21 dic. (askanews) – Le persone a Pechino si mettono in fila fuori da una clinica per la febbre di un ospedale Covid nel distretto di Xicheng a Pechino. Un anziano in barella è stato trasportato da un’ambulanza in clinica.

Dopo l’allentamento delle restrizioni delle ultime due settimane, la Cina è in grande difficoltà nella gestione del coronavirus. Si stanno costruendo moltissime “cliniche della febbre”, cioè strutture in cui il personale medico controlla i sintomi dei pazienti non gravi e somministra loro i farmaci, pensate come appositamente divise dal resto degli ospedali (anche se spesso attaccate a questi) per evitare che tra i pazienti ricoverati si diffondano malattie contagiose.