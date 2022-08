Cina: temperature più su della media globale

(Adnkronos) – Negli ultimi 70 anni, le temperature medie della Cina sono aumentate molto più rapidamente della media globale, e in futuro si prevede che rimarranno "significativamente più alte" a causa delle sfide poste dal cambiamento climatico. E’ quanto emerge dalla valutazione annuale sul clima, pubblicata dall’ufficio meteorologico cinese, che indicato il Paese come "una regione particolarmente sensibile al cambiamento climatico", con temperature che sono aumentate di 0,26 gradi Celsius per decade, dal 1951 ad oggi, rispetto ad una media globale di 0,15 gradi.