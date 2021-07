Cina, un padre ritrova suo figlio rapito dopo 24 anni

Un padre ritrova suo figlio dopo 24 anni. Un uomo e una donna sono sospettati del suo rapimento. La storia arriva dalla Cina.

Padre ritrova suo figlio dopo 24 anni

Guo Gangtang, uomo di 51 anni, ha avuto il suo lieto fine. Ha percorso più di cinquecentomila chilometri in motocicletta per tutta la Cina e dopo 24 anni di ricerche ha finalmente trovato suo figlio, che era stato rapito quando aveva solo due anni. L’uomo, proveniente dallo Shandong, ha potuto finalmente riabbracciare il figlio, dopo che il test del Dna ha confermato l’identità. Un uomo di cognome Hu e una donna di cognome Tang sono sospettati del rapimento del bambino e sono stati arrestati.

Lo ha confermato il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese, come riportato dal Global Times. La storia di Guo Gangtang ha colpito tutti, tanto che è stato dedicato un film intitolato “Lost and Love” alla sua ricerca del figlio. Oggi Guo Xinzhen, il bambino scomparso, ha 26 anni.

Padre ritrova suo figlio: il rapimento

Il bambino era stato rapito a soli due anni dalla donna che è stata arrestata, mentre giocava fuori dalla sua abitazione.

Lo ha portato alla stazione degli autobus, dove l’aspettava il suo complice, il fidanzato dell’epoca. I due hanno viaggiato fino nello Henan, per vendere il bambino. Durante tutti gli anni dedicati alle ricerche del figlio, Guo ha attraversato più di venti province cinesi e cambiato dieci motociclette, che si sono guastate durante i suoi viaggi. Ha riportato numerose fratture a causa di incidenti stradali ed è stato anche assalito da rapinatori, ma non si è mai arreso.

Ci sono stati moltissimi momenti di sconforto, con vari test del Dna andati male. La speranza non è mai finita. Guo Gangtang ha legato striscioni con il volto del figlio alla sua motocicletta e ha speso tutti i suoi risparmi nelle ricerche. Ha vissuto sotto i ponti chiedendo l’elemosina.

Padre ritrova suo figlio: il ritrovamento

Guo Gangtang è diventato un vero paladino di tutte le famiglie a cui sono stati rapiti dei figli. Ha aiutato sette di loro a ricongiungersi. “Sta bene” ha dichiarato dopo il ritrovamento del figlio. “Dio mi ha trattato bene” ha aggiunto. Sono stati tanti i commenti degli utenti, commossi da questa storia fortunatamente a lieto fine. “In molti avrebbero rinunciato da tempo. Sono davvero felice per lui” ha commentato un utente. Il traffico di esseri umani, in Cina, è un problema di vecchia data, di cui non si parla mai abbastanza. Secondo i dati del 2015, ogni anno in Cina avvengono ventimila rapimenti. I bambini vengono quasi sempre venduti sul mercato delle adozioni illegali nel Paese e all’estero.