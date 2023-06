Cina-Usa, il video della collisione sfiorata fra navi militari

Milano, 5 giu. (askanews) – Ancora tensione fra Stati Uniti e Cina a causa di un incontro molto ravvicinato tra navi militari nello stretto di Taiwan. Un filmato pubblicato dal servizio di distribuzione di informazioni visive della difesa statunitense (DVIDS) mostra una nave della marina cinese che esegue manovre vicino a un cacciatorpediniere statunitense al largo di Taiwan. La nave cinese “ha eseguito manovre in modo non sicuro nelle vicinanze di Chung-Hoon”, vicino a un cacciatorpediniere americano, durante il transito di sabato, è scritto in una dichiarazione del Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti.