Cina, violento incendio in un edificio a Dalian

In Cina, un violento incendio è divampato in un edificio residenziale situato nella città di Dalian: non sono state segnalate vittime.

In Cina, è stata segnalata la propagazione di un ingente incendio scoppiato all’interno di un edificio. I vigili del fuocosono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Cina, violento incendio in un edificio residenziale a Dalian

Nella giornata di venerdì 27 agosto, i vigili del fuoco sono stati allertati per spegnere le fiamme divampate presso un alto complesso residenziale situato a Dalian, città situata nell’are nord-orientale della provincia di Liaoning, in Cina.

Sulla base delle informazioni fornite, il rogo si sarebbe diffuso attraverso “materiali che compongono le pareti esterne” dell’edificio. Inoltre, i funzionari locali hanno spiegato che la portata dell’evento ha richiesto una grande risposta per contenere l’emergenza.

Cina, violento incendio a Dalian: l’intervento dei vigili del fuoco

In seguito al divampare delle fiamme, il Dalian Fire-Rescue Department ha detto di essere stato allertato per l’incendio al blocco B dell’edificio Kaixuan International poco dopo le 16:00 del pomeriggio, e di aver inviato 366 vigili del fuoco e 68 autopompe sulla scena.

Numerosi video di testimoni oculari circolati online hanno mostrato le fiamme che inghiottivano ampie sezioni dell’edificio.

Secondo i media statali cinesi, non sono state segnalate vittime. Lo Shanghai Daily ha riferito che l’incendio si è originato in un appartamento al 19° piano e che l’occupante aveva immediatamente contattato la direzione dell’edificio.

Cina, violento incendio a Dalian: i video postati sui social

Le squadre dei pompieri hanno utilizzato una piattaforma elevata di 101 metri per spegnere le fiamme ai livelli più alti dell’edificio, come dimostra il video registrato dai vigili del fuoco.

Un drone munito di telecamera, poi, è stato fatto volare in alto per osservare i progressi. Un altro video, ancora, ha immortalato i fasci delle torce dei vigili del fuoco mentre lavoravano per estinguere le ultime fiamme dell’incendio ai livelli superiori dell’edificio.

Poco dopo le 21:30 ora locale, infine, i vigili del fuoco hanno dichiarato che “l’incendio all’ultimo piano” era sottocontrollo. Alle 22:00, è stato aggiunto che non c’era “nessun incendio visibile sul muro esterno sul lato nord-est del blocco B”.

Alle 23:00, i vigili del fuoco hanno annunciato che l’incendio era stato definitivamente spento.